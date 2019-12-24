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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:20

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей[/quote]
Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.[/quote]
Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Огромное спасибо Ярославу за решение моего вопроса.Всех благ Вам Зоряний Лорд
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:18

Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:00

Re: Sense Bank

Шановне панство, а акция 3% за третью транзакцию учитывает любые транзакции или только те, за которые начислились орехи?

Я вторую морковку купил за 1 грн - транза есть а кешью нет (от 2 грн же), и мне за следующую насчитают или или одну покупать?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17

cohan На кожну третю транзакцію, навіть якщо не була обрана категорія кешью
Головне щоб мсс підходило під умови Кешью Клубу.
Нараховується на транзакції від 2 гривень

Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12167
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1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:18

  Sense Bank написав:cohan На кожну третю транзакцію, навіть якщо не була обрана категорія кешью
Головне щоб мсс підходило під умови Кешью Клубу.
Нараховується на транзакції від 2 гривень

Анастасія, ваша помічниця


ага, уже проверил, следующая (третья) покупка окешбечилась, спасибо!!!
cohan
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Повідомлень: 6371
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 533 раз.
 
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  #<1 ... 1035103610371038
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