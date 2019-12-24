Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 23:20
Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей[/quote]
Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.[/quote]
Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Огромное спасибо Ярославу за решение моего вопроса.Всех благ Вам Зоряний Лорд
Вадимка
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:18
Сьогодні подзвонили й попросили підтвердження доходу, обгрунтування операцій (в жовтні поповнення рахунків трохи більше 400т.грн.).
Довідки з Дії підходять.
ГеннадийUA
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:00
Шановне панство, а акция 3% за третью транзакцию учитывает любые транзакции или только те, за которые начислились орехи?
Я вторую морковку купил за 1 грн - транза есть а кешью нет (от 2 грн же), и мне за следующую насчитают или или одну покупать?
cohan
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17
cohan На кожну третю транзакцію, навіть якщо не була обрана категорія кешью Головне щоб мсс підходило під умови Кешью Клубу. Нараховується на транзакції від 2 гривень Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:18
Sense Bank написав: cohan
На кожну третю транзакцію, навіть якщо не була обрана категорія кешью
Головне щоб мсс підходило під умови Кешью Клубу.
Нараховується на транзакції від 2 гривень
Анастасія, ваша помічниця
ага, уже проверил, следующая (третья) покупка окешбечилась, спасибо!!!
cohan
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:09
Кащей написав:
А можно ли перевести в рассрочку операцию
Нужно смотреть есть ли по этой операции само предложение по рассрочке.Такое предложение действует кажись +14дн до ближайшей РД.
А если возврат таки соответсТвовал покупке, то рассрочку отменят
Amethyst
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:15
А напомните можно ли перевести в рассрочку оплату коммунальных через апликуху Сенса?
ramaz
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:27
ramaz Так, можна Але якщо це саме буде оплата комунальних, а не переказ по реквізитам Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:10
Sense Bank
,
Вже рік ніяк не вирішується питання купівлі палива в додатку Авіас (Jet) за допомогою карток цього банку. Як раніше Хамелеон, так зараз чорна пакетна
Все зупиняється на цьому етапі.
Далі списання нема, відповідно палива в додатку нема.
Гаряча лінія банку відповідає, що це Авіас не звертається за списанням. Проте картки будь-якого іншого банку працюють з додатком, проблема лише у Сенса,
Hotab
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