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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:39

Re: Sense Bank

а что это за 3% за третью транзакцию???
VLADPn
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Повідомлень: 2584
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:42

VLADPn Була акція в кешью клаб вчора до дня народження Сенс, на кожну третю транзакцію нараховувався кешбек додатковий +3%(головне щоб всі три підходили під умови кешью), діяла добу до 23:59 вчора, https://sensebank.ua/cash-u/3-kesbeku-za-tretu-pokupku

Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12170
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:12

Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.
На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.
1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?
2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?
3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?
4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?
5. Как создать новую папку ?

Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:34

  mustbe написав:Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.
На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.
1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?
2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?
3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?
4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?
5. Как создать новую папку ?

Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ?

Я расскажу как это все работало еще недели 3 назад, пока не придумали лепить шаблоны в Гаманце :mrgreen:
Долгий тап на папке или шаблоне/иконке на десктопе и выбрать из контекстного меню Редагування рабстола.
1.Тапнуть по папке с свайпнуть шаблон куды нуна
2. Свайпнуть шаблон куды нуна
3. Сначала свайпнуть на десктоп, а потом куды нуна
4. Сначала разрешить шаблону отображаться на столе, а потом свайпнуть шаблон куды нуна
5. Натянуть один шаблон на другой и они окажутся в общей папке
:mrgreen:

Шобы создать платеж по шаблону необходимо отобразить на столе свои счета и карты.
Тогла можно свайпом НЕДРОЖАЩИМ ПАЛЬЦЕМ перетянуть карту/счет на шаблон в папке, причем шаблоны в папке могут перелистываться. Убедиться, шо эт таки нужный вам шаблон, ввести сумму и... алга :P
Перелистывать саму папку тож нуна научиться, лучше это делать понизу папки, бо у слишко нервенных особ иконки шаблонов ну рям скачут и разбегаются под пальцем со четом :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 02 гру, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:40

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.
На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.
1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?
2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?
3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?
4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?
5. Как создать новую папку ?

Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ?

Я расскажу как это все работало еще недели 3 назад, пока не придумали лепить шаблоны в Гаманце :mrgreen:
Долгий тап на папке или шаблоне/иконке на десктопе и выбрать из контекстного меню Редагування рабстола.
1.Тапнуть по папке с свайпнуть шаблон куды нуна
2. Свайпнуть шаблон куды нуна
3. Сначала свайпнуть на десктоп, а потом куды нуна
4. Сначала разрешить шаблону отображаться на столе, а потом свайпнуть шаблон куды нуна
5. Натянуть один шаблон на другой и они окажутся в общей папке
:mrgreen: :mrgreen:

Добрые люди подсказали - всё это надо делать через вывод шаблона вверх, за границы экрана. И сразу после этого - куда нужно.
Как такое можно было придумать и как до этого может догадаться юзер ?
Жесть, конечно.
У того гения, кто такое придумал - видать смузи было не простое, а с изюминкой
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:43

Re: Sense Bank

  mustbe написав:через вывод шаблона вверх, за границы экрана
можно наложить (не отпуская) палец с шаблоном на клавишу внизу -- Готово :)
но эт уже 2й этап освоения смузи-интер-са
Amethyst
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  #<1 ... 1036103710381039
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