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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:39
Re: Sense Bank
а что это за 3% за третью транзакцию???
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:42
VLADPn Була акція в кешью клаб вчора до дня народження Сенс, на кожну третю транзакцію нараховувався кешбек додатковий +3%(головне щоб всі три підходили під умови кешью), діяла добу до 23:59 вчора,
Анастасія, ваша помічниця
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:12
Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.
На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.
1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?
2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?
3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?
4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?
5. Как создать новую папку ?
Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ?
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:34
Я расскажу как это все работало еще недели 3 назад, пока не придумали лепить шаблоны в Гаманце
Долгий тап на папке или шаблоне/иконке на десктопе и выбрать из контекстного меню Редагування рабстола.
1.Тапнуть по папке с свайпнуть шаблон куды нуна
2. Свайпнуть шаблон куды нуна
3. Сначала свайпнуть на десктоп, а потом куды нуна
4. Сначала разрешить шаблону отображаться на столе, а потом свайпнуть шаблон куды нуна
5. Натянуть один шаблон на другой и они окажутся в общей папке
Шобы создать платеж по шаблону необходимо отобразить на столе свои счета и карты.
Тогла можно свайпом НЕДРОЖАЩИМ ПАЛЬЦЕМ перетянуть карту/счет на шаблон в папке, причем шаблоны в папке могут перелистываться. Убедиться, шо эт таки нужный вам шаблон, ввести сумму и... алга
Перелистывать саму папку тож нуна научиться, лучше это делать понизу папки, бо у слишко нервенных особ иконки шаблонов ну рям скачут и разбегаются под пальцем со четом
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 02 гру, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:40
Добрые люди подсказали - всё это надо делать через вывод шаблона вверх, за границы экрана. И сразу после этого - куда нужно.
Как такое можно было придумать и как до этого может догадаться юзер ?
Жесть, конечно.
У того гения, кто такое придумал - видать смузи было не простое, а с изюминкой
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:43
Re: Sense Bank
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