Додано: Суб 02 гру, 2023 18:34

mustbe написав: Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.

На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.

1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?

2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?

3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?

4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?

5. Как создать новую папку ?



Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ? Научите пользоваться этим СуперПоделием - приложухой.На рабочем столе есть несколько папок "Шаблоны", в каждой из которых - несколько шаблонов. По какой логике эти шаблоны попали в определённую папку - ума не приложу.1. Как перенести шаблон из папки на рабочий стол ?2. Как перенести шаблон с рабочего стола в папку ?3. Как перенести шаблон из одной папки в другую ?4. Как при сохранении шаблона указать папку для сохранения ?5. Как создать новую папку ?Или всё это попросту невозможно, нужно смириться и поплакать ?

Я расскажу как это все работало еще недели 3 назад, пока не придумали лепить шаблоны в ГаманцеДолгий тап на папке или шаблоне/иконке на десктопе и выбрать из контекстного меню Редагування рабстола.1.Тапнуть по папке с свайпнуть шаблон куды нуна2. Свайпнуть шаблон куды нуна3. Сначала свайпнуть на десктоп, а потом куды нуна4. Сначала разрешить шаблону отображаться на столе, а потом свайпнуть шаблон куды нуна5. Натянуть один шаблон на другой и они окажутся в общей папкеШобы создать платеж по шаблону необходимо отобразить на столе свои счета и карты.Тогла можно свайпомперетянуть карту/счет на шаблон в папке, причем шаблоны в папке могут перелистываться. Убедиться, шо эт таки нужный вам шаблон, ввести сумму и... алгаПерелистывать саму папку тож нуна научиться, лучше это делать понизу папки, бо у слишко нервенных особ иконки шаблонов ну рям скачут и разбегаются под пальцем со четом