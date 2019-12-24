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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:17
mustbe написав:
после чего не реализовать нормально даже базовый функционал
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:24
Amethyst написав:
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
Да, тупо.
Та им похрен. Они ж не для людей делают, а для смузи.
То, что это просто неудобно и неюзабельно, - их никак не волнует с их смузи-колокольни
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mustbe
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:29
Как посмотреть историю договоров?
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