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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:17

шаблон

  mustbe написав:после чего не реализовать нормально даже базовый функционал
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину :mrgreen:
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:24

  Amethyst написав:так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину :mrgreen:
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо

Да, тупо.
Та им похрен. Они ж не для людей делают, а для смузи.
То, что это просто неудобно и неюзабельно, - их никак не волнует с их смузи-колокольни
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:29

Re: Sense Bankcfgvjbhknlml,mnkvd; jkdfv nldfv fvl n,zfvjnkdv

Как посмотреть историю договоров?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 10:14

Re: Sense Bank

  M-A-X написав:Как посмотреть историю договоров?

Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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  #<1 ... 1037103810391040
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