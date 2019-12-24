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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:17
mustbe написав:
после чего не реализовать нормально даже базовый функционал
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
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Amethyst
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:24
Amethyst написав:
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
Да, тупо.
Та им похрен. Они ж не для людей делают, а для смузи.
То, что это просто неудобно и неюзабельно, - их никак не волнует с их смузи-колокольни
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mustbe
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:29
Как посмотреть историю договоров?
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M-A-X
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Додано: Нед 03 гру, 2023 10:14
M-A-X написав:
Как посмотреть историю договоров?
Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:43
Amethyst написав: Кащей написав:
Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает?
Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября.
1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн?
2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
от 500 грн
1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000
В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД.
2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Спасибо, маэстро!
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pharus
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:48
Бачу чорна п'ятниця вдалася - сьогодні десятки людей забирали $. видавали мікс: 6 синіх, 6 білих в хорошому стані і 1 мусорну купюру
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:09
Дюрі-бачі написав:
Бачу чорна п'ятниця вдалася - сьогодні десятки людей забирали $ видавали мікс: 6 синіх, 6 білих в хорошому стані і 1 мусорну
У мене каса закривається на ключ,щоб всякі дурні не чіплялися до якості обслуговування. Взагалі в банках треба міняти підхід до обслуговування,я як клієнт бачу лише касира і машинку для рахування,на спині очей немає, виходячи з таких коментарів треба в НБУ підкинути ідеї
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sens
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