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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:17

шаблон

  mustbe написав:после чего не реализовать нормально даже базовый функционал
так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину :mrgreen:
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:24

  Amethyst написав:так смузисты сменили концепцию -- предложили новый функционал для создания шаблонов. Теперь шаблоны создаются автоматически, причем даже если делаешь повторно операцию (используя свой старый шаблон), то создается НОВЫЙ ШАБЛОН и тд и тп... жду лавину :mrgreen:
Но изменить существующий шаблон так и низзя. Тупо

Да, тупо.
Та им похрен. Они ж не для людей делают, а для смузи.
То, что это просто неудобно и неюзабельно, - их никак не волнует с их смузи-колокольни
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:29

Re: Sense Bankcfgvjbhknlml,mnkvd; jkdfv nldfv fvl n,zfvjnkdv

Как посмотреть историю договоров?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 10:14

Re: Sense Bank

  M-A-X написав:Как посмотреть историю договоров?

Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:43

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:
  Кащей написав:Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает?
Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября.
1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн?
2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?

от 500 грн
1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000
В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД.
2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Спасибо, маэстро!
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:48

Re: Sense Bank

Бачу чорна п'ятниця вдалася - сьогодні десятки людей забирали $. видавали мікс: 6 синіх, 6 білих в хорошому стані і 1 мусорну купюру
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:09

  Дюрі-бачі написав:Бачу чорна п'ятниця вдалася - сьогодні десятки людей забирали $ видавали мікс: 6 синіх, 6 білих в хорошому стані і 1 мусорну

У мене каса закривається на ключ,щоб всякі дурні не чіплялися до якості обслуговування. Взагалі в банках треба міняти підхід до обслуговування,я як клієнт бачу лише касира і машинку для рахування,на спині очей немає, виходячи з таких коментарів треба в НБУ підкинути ідеї
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:17

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Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:29

Sense Bank , лорди, як наші з вами успіхи в ремонті проблеми оплати палива у Авіас? (Додаток Jet) Лише картки вашого (нашого) банку не працюють на купівлю палива.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:42

  Hotab написав:Sense Bank , лорди, як наші з вами успіхи в ремонті проблеми оплати палива у Авіас? (Додаток Jet) Лише картки вашого (нашого) банку не працюють на купівлю палива.

Вітаю! Уточнення щодо вашої ситуації ведуться, це питання зараз на моїй колезі Олі. Щойно уточнив у неї, ще відповіді не було.
Але не турбуйтеся, будь ласка, як тільки відповідь/рішення буде, ми вам відразу напишемо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12176
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Подякував: 157 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
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