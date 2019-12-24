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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 13:52
KVV написав: Sense Bank написав:KVV
Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua
запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.
*Андрій
напишу.
обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
комісію в сумі 588 грн повернули по Програмі "Ми Вам віримо".
дякую феям і лордам!
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:08
Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥
Працюємо над вирішенням проблеми!
Додатково проінформуємо вас після вирішення.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:37
Sense Bank написав: M-A-X написав:
Как посмотреть историю договоров?
Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)
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Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:44
Sense Bank написав:Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥
Працюємо над вирішенням проблеми!
Додатково проінформуємо вас після вирішення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
upd: Проблему вирішено, застосунок працює, вибачте за тимчасові незручності!
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