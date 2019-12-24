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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:52

  KVV написав:
  Sense Bank написав:KVV Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.

*Андрій

напишу.
обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(

комісію в сумі 588 грн повернули по Програмі "Ми Вам віримо".

дякую феям і лордам!
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:08

Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥
Працюємо над вирішенням проблеми!
Додатково проінформуємо вас після вирішення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:37

  Sense Bank написав:
  M-A-X написав:Как посмотреть историю договоров?

Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:44

  Sense Bank написав:Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥
Працюємо над вирішенням проблеми!
Додатково проінформуємо вас після вирішення.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

upd: Проблему вирішено, застосунок працює, вибачте за тимчасові незручності!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 15:03

  M-A-X написав:
  Sense Bank написав:
  M-A-X написав:Как посмотреть историю договоров?

Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу

Зараз в My Sense Bank можна переглянути лише номера депозитів, які були закриті раніше.
У Sense SuperApp по діючим сформувати довідку та переглянути по ним же виписку, сформувати квитанцію.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:32

Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:38

Re: Sense Bank

  kulikrom написав:Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?

Вітаю! Так, бо перший щомісячний платіж — через один розрахунковий день після оформлення розстрочки, а всі наступні платежі — щомісяця у розрахункову дату.
Тобто, якщо ви сьогодні купите товар у розстрочку, РД 25.12, то вам потрібно буде внести перший платіж до 25.01, а потім відповідно 25.02 та 25.03, все як ви і написали :)

Ще є у нас така стаття "Акційна розстрочка на кредитній картці. Які умови?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:43

  Sense Bank написав:
  M-A-X написав:Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу

У Sense SuperApp по діючим сформувати довідку та переглянути по ним же виписку, сформувати квитанцію.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


А ще там є обмін валют. Та обігації можливо придбати.
Це в школі лордів навчают давати такі відповіді?

PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
Aps
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