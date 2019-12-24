Sense Bank написав:KVV Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.
*Андрій
напишу. обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
комісію в сумі 588 грн повернули по Програмі "Ми Вам віримо".
Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?
kulikrom написав:Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?
Вітаю! Так, бо перший щомісячний платіж — через один розрахунковий день після оформлення розстрочки, а всі наступні платежі — щомісяця у розрахункову дату. Тобто, якщо ви сьогодні купите товар у розстрочку, РД 25.12, то вам потрібно буде внести перший платіж до 25.01, а потім відповідно 25.02 та 25.03, все як ви і написали