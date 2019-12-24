Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 13:52
KVV написав: Sense Bank написав: KVV
Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на
help@sensebank.com.ua
запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.
*Андрій
напишу.
обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
комісію в сумі 588 грн повернули по Програмі "Ми Вам віримо".
дякую феям і лордам!
KVV
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:08
Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥 Працюємо над вирішенням проблеми! Додатково проінформуємо вас після вирішення. Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:37
Sense Bank написав: M-A-X написав:
Как посмотреть историю договоров?
Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти ;)
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:44
Sense Bank написав: Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку Sense SuperApp 😥 Працюємо над вирішенням проблеми! Додатково проінформуємо вас після вирішення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
upd:
Проблему вирішено, застосунок працює, вибачте за тимчасові незручності!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:03
M-A-X написав: Sense Bank написав: M-A-X написав:
Как посмотреть историю договоров?
Вітаю! Уточніть, будь ласка, що саме вас цікавить? Закриті кредитні договори чи по цінним паперам переглянути історію угод?
Не вистачає мені трохи деталізації, і тоді зможу вам допомогти
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с прошлыми договорами
Сейчас не вижу
Зараз в My Sense Bank можна переглянути лише номера депозитів, які були закриті раніше.
У Sense SuperApp по діючим сформувати довідку та переглянути по ним же виписку, сформувати квитанцію.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:32
Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?
kulikrom
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:38
kulikrom написав:
Нагадайте, будь ласка, якщо покупку від сьогодні переведено в розстрочку на 3 місяця, щоб не сплачувати 100 грн. по картці RED, першу частину треба загасити не пізніше ніж через одну РД? умовно, якщо РД 25.12, то до 25.01, й далі ще по 1/3 від суми до 25.02, 25.03?
Вітаю! Так, бо перший щомісячний платіж — через один розрахунковий день після оформлення розстрочки, а всі наступні платежі — щомісяця у розрахункову дату.
Тобто, якщо ви сьогодні купите товар у розстрочку, РД 25.12, то вам потрібно буде внести перший платіж до 25.01, а потім відповідно 25.02 та 25.03, все як ви і написали
Ще є у нас така стаття "Акційна розстрочка на кредитній картці. Які умови?":
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:43
Sense Bank написав: M-A-X написав:
Депозитов
Ранее в МАБе был пункт где-то с
прошлыми
договорами
Сейчас не вижу
У Sense SuperApp
по діючим
сформувати довідку та переглянути по ним же виписку, сформувати квитанцію.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А ще там є обмін валют. Та обігації можливо придбати.
Це в школі лордів навчают давати такі відповіді?
PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 16:40
Хотілось би писати щось хороше, але поки що так
Sense знову трішки прихворів та не працює. Вже займаємось вирішенням проблеми. Як буде все працювати, одразу повідомимо про це. Приношу вибачення за тимчасові незручності.
*Андрій
Sense Bank
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Додано: Сер 06 гру, 2023 17:07
Sense Bank написав:
Хотілось би писати щось хороше, але поки що так
Sense знову трішки прихворів та не працює. Вже займаємось вирішенням проблеми. Як буде все працювати, одразу повідомимо про це. Приношу вибачення за тимчасові незручності.
*Андрій
Вже все працює. На щастя, була короткочасна проблема
*Андрій
Sense Bank
Представник банку
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