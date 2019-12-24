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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:12
Sense Bank написав:
Хотілось би писати щось хороше, але поки що так Sense знову трішки прихворів та не працює. Вже займаємось вирішенням проблеми. Як буде все працювати, одразу повідомимо про це. Приношу вибачення за тимчасові незручності.
*Андрій
Він у вас якийсь хронік.
Жодного дня без лікарняного.
Вже поставте клізму зi смузі на ехінацеї для підвищення імунітету.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:18
Sense Bank написав:
• 10% кешбеку в онлайн-маркеті MAUDAU виключно для клієнтів, хто раніше не купував у партнера
Як визначається "хто раніше не купував у партнера"? По номеру карти (?) чи по реєстрації у партнера?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:37
А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
Aps написав:
PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
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foxluck
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:41
foxluck написав:
А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
Aps написав:
PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
Да треба і аватарки прибрати, і всіх відображати по-солідному -- ПІБ і ІПН
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Amethyst
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