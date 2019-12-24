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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1039104010411042

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:12

  Sense Bank написав:Хотілось би писати щось хороше, але поки що так :(

Sense знову трішки прихворів та не працює. Вже займаємось вирішенням проблеми. Як буде все працювати, одразу повідомимо про це. Приношу вибачення за тимчасові незручності.

*Андрій

Він у вас якийсь хронік.
Жодного дня без лікарняного. :lol:
Вже поставте клізму зi смузі на ехінацеї для підвищення імунітету.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:18

  Sense Bank написав:• 10% кешбеку в онлайн-маркеті MAUDAU виключно для клієнтів, хто раніше не купував у партнера

Як визначається "хто раніше не купував у партнера"? По номеру карти (?) чи по реєстрації у партнера?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:37

Re: Sense Bank

А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
  Aps написав:PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:41

  foxluck написав:А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
  Aps написав:PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.

Да треба і аватарки прибрати, і всіх відображати по-солідному -- ПІБ і ІПН :mrgreen:
Amethyst
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