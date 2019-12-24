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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:12

  Sense Bank написав:Хотілось би писати щось хороше, але поки що так :(

Sense знову трішки прихворів та не працює. Вже займаємось вирішенням проблеми. Як буде все працювати, одразу повідомимо про це. Приношу вибачення за тимчасові незручності.

*Андрій

Він у вас якийсь хронік.
Жодного дня без лікарняного. :lol:
Вже поставте клізму зi смузі на ехінацеї для підвищення імунітету.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:18

  Sense Bank написав:• 10% кешбеку в онлайн-маркеті MAUDAU виключно для клієнтів, хто раніше не купував у партнера

Як визначається "хто раніше не купував у партнера"? По номеру карти (?) чи по реєстрації у партнера?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:37

Re: Sense Bank

А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
  Aps написав:PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.
foxluck
 
Повідомлень: 487
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:41

  foxluck написав:А мені подобається такий менш формальний підхід - піднімає настрій у непрості часи
  Aps написав:PS Прибрабили би ви тих "фей" та "лордів" з форуму.
Всередені разважайтесь як завгодно.
А назовні то ІМХО якось по-дитячому виглядає для солідної фінансової установи.

Да треба і аватарки прибрати, і всіх відображати по-солідному -- ПІБ і ІПН :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:52

Golf_streem Маєте перш за все підходити за умовами акцій: В акції беруть участь усі картки Sense Bank, окрім карток A-Club, кобрендових карток («Фокс клуб», «Connect», «Вигода», «ЕКО-Максимум») і картки Travel.
Ця акція в Сенсі у вас є?

Анастасія*
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 07 гру, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:11

  Sense Bank написав:[b]Golf_streem[/b Маєте перш за все підходити за умовами акцій: В акції беруть участь усі картки Sense Bank, окрім карток A-Club, кобрендових карток («Фокс клуб», «Connect», «Вигода», «ЕКО-Максимум») і картки Travel.
Ця акція в Сенсі у вас є?

Анастасія*

Вітаю. Цієї акції у мене немає. Тобто є прив"язка до карти? А якщо в мене дві карти? Насправді ви так і не відповіли на моє попереднє питання.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:34

Re: Sense Bank

А как насчитывают кешбек при оплате картой выгода на сайте эпицентра?
Сегодня 2 покупки делал, товар уже дома - кешбека невижу.

Хмм
до 15.01.2024р. за період 01.12.2023 – 31.12.2023р
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:39

  vpchelko написав:А как насчитывают кешбек при оплате картой выгода на сайте эпицентра?
Сегодня 2 покупки делал, товар уже дома - кешбека невижу


При розрахунку карткою Вигода в Епіцентрі, є два види бонусів.
1) Від Епіцентру (на їх бонусний рахунок) — 1% за покупки в Епіцентрі. Бонуси доступні до використання на 15-тий день після покупки.
2) Та від нас 1% за покупки карткою на суму від однієї гривні, в будь-яких торгово-сервісних мережах, за винятком деяких МСС-кодів.
тут можна переглянути за які операції бонуси не нараховуються: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016576739

Підкажіть де саме ви переглядали кількість нарахованих бонусів?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:39

Re: Sense Bank

Другой вопрос, как оформить рассочку?

В А-Банке можно было сразу отойдя от кассы оформить рассрочку

В правилах пишут
"Увійдіть в Sense SuperApp та переведіть покупку на умови розстрочки (якщо сума покупки більше 2000 грн, вам надійде PUSH-повідомлення з пропозицією — просто натисніть на нього для переходу до оформлення)."
Делал покупку на сумму 16тыс грн
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:43

  vpchelko написав:Другой вопрос, как оформить рассочку?

В А-Банке можно было сразу отойдя от кассы оформить рассрочку


Кредитною карткою "ВИГОДА" ви можете оформити універсальну розстрочку на покупки товарів в стаціонарних та інтернет-магазинах "Епіцентр" та в стаціонарних гіпермаркетах "Нова лінія".

Для цього вам потрібно розрахуватись карткою Вигода від 500грн кредитних коштів, потім заходите в наш застосунок Сенс і переводите покупку в розстрочку.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0022251299

Оформлення відбувається під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 6 місяців (без можливості вибору іншого строку). :wink:
Якщо на момент проведення покупки були власні кошти на рахунку, оформлення розстрочки буде доступне після проходження суми по рахунку.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12183
З нами з: 18.02.13
Подякував: 157 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
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