Він у вас якийсь хронік.
Жодного дня без лікарняного.
Вже поставте клізму зi смузі на ехінацеї для підвищення імунітету.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 17:12
Він у вас якийсь хронік.
Жодного дня без лікарняного.
Вже поставте клізму зi смузі на ехінацеї для підвищення імунітету.
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:18
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:37
Re: Sense Bank
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:41
Да треба і аватарки прибрати, і всіх відображати по-солідному -- ПІБ і ІПН
Додано: Чет 07 гру, 2023 09:52
Golf_streem Маєте перш за все підходити за умовами акцій: В акції беруть участь усі картки Sense Bank, окрім карток A-Club, кобрендових карток («Фокс клуб», «Connect», «Вигода», «ЕКО-Максимум») і картки Travel.
Ця акція в Сенсі у вас є?
Анастасія*
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 07 гру, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:11
Вітаю. Цієї акції у мене немає. Тобто є прив"язка до карти? А якщо в мене дві карти? Насправді ви так і не відповіли на моє попереднє питання.
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:34
Re: Sense Bank
А как насчитывают кешбек при оплате картой выгода на сайте эпицентра?
Сегодня 2 покупки делал, товар уже дома - кешбека невижу.
Хмм
до 15.01.2024р. за період 01.12.2023 – 31.12.2023р
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:39
При розрахунку карткою Вигода в Епіцентрі, є два види бонусів.
1) Від Епіцентру (на їх бонусний рахунок) — 1% за покупки в Епіцентрі. Бонуси доступні до використання на 15-тий день після покупки.
2) Та від нас 1% за покупки карткою на суму від однієї гривні, в будь-яких торгово-сервісних мережах, за винятком деяких МСС-кодів.
тут можна переглянути за які операції бонуси не нараховуються:
Підкажіть де саме ви переглядали кількість нарахованих бонусів?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:39
Re: Sense Bank
Другой вопрос, как оформить рассочку?
В А-Банке можно было сразу отойдя от кассы оформить рассрочку
В правилах пишут
"Увійдіть в Sense SuperApp та переведіть покупку на умови розстрочки (якщо сума покупки більше 2000 грн, вам надійде PUSH-повідомлення з пропозицією — просто натисніть на нього для переходу до оформлення)."
Делал покупку на сумму 16тыс грн
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:43
Кредитною карткою "ВИГОДА" ви можете оформити універсальну розстрочку на покупки товарів в стаціонарних та інтернет-магазинах "Епіцентр" та в стаціонарних гіпермаркетах "Нова лінія".
Для цього вам потрібно розрахуватись карткою Вигода від 500грн кредитних коштів, потім заходите в наш застосунок Сенс і переводите покупку в розстрочку.
Оформлення відбувається під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 6 місяців (без можливості вибору іншого строку).
Якщо на момент проведення покупки були власні кошти на рахунку, оформлення розстрочки буде доступне після проходження суми по рахунку.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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