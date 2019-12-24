Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49
Re: Sense Bank
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22
Re: Sense Bank
Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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