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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
vpchelko
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Повідомлень: 775
З нами з: 05.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12184
З нами з: 18.02.13
Подякував: 157 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
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  #<1 ... 1040104110421043
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