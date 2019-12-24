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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:29

Re: Sense Bank

Мда уж долбанутая счистема обслуживания счетов, так и осталась... когда это деграданство прекратиться?
Ждать до 3х дней чтобы оформить рассрочку? ... беда - печаль.. и разочарование...
vpchelko
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Повідомлень: 776
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37

  vpchelko написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.

колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:43

  Shaman написав:
  vpchelko написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.

колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає

при поповненні треба почекати проводки самого поповнення та проводки покупки, і потім вже можлива пропозиція на розстрочку
І не дай боже (р2р-)поповнення проведеться ПІСЛЯ покупки :mrgreen:
Тому рекомендовано поповнювати кредитку або СЕПом або поповнити Пакетку-дебетку, а з неї вже Кредитку :idea:
Amethyst
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