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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49
Sense Bank написав:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
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vpchelko
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22
vpchelko написав:
Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:29
Мда уж долбанутая счистема обслуживания счетов, так и осталась... когда это деграданство прекратиться?
Ждать до 3х дней чтобы оформить рассрочку? ... беда - печаль.. и разочарование...
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vpchelko
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37
vpchelko написав: Sense Bank написав:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.
колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає
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Shaman
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:43
Shaman написав: vpchelko написав: Sense Bank написав:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.
колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає
при поповненні треба почекати проводки самого поповнення та проводки покупки, і потім вже можлива пропозиція на розстрочку
І не дай боже (р2р-)поповнення проведеться ПІСЛЯ покупки
Тому рекомендовано поповнювати кредитку або СЕПом або поповнити Пакетку-дебетку, а з неї вже Кредитку
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Amethyst
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