Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.
Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.
Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49
Re: Sense Bank
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22
Re: Sense Bank
Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:29
Re: Sense Bank
Мда уж долбанутая счистема обслуживания счетов, так и осталась... когда это деграданство прекратиться?
Ждать до 3х дней чтобы оформить рассрочку? ... беда - печаль.. и разочарование...
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37
а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.
колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:43
при поповненні треба почекати проводки самого поповнення та проводки покупки, і потім вже можлива пропозиція на розстрочку
І не дай боже (р2р-)поповнення проведеться ПІСЛЯ покупки
Тому рекомендовано поповнювати кредитку або СЕПом або поповнити Пакетку-дебетку, а з неї вже Кредитку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:30
Re: Sense Bank
Я сейчас полностью запутался, интерфейс абсолютно неинформативен по карте Выгода, непонятно!
Что считаеться задолженностью при рассчете РКО? 8.1.1 - Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості.
Интерфейс мобильного приложение позывает только:
Доступно
Кредитный лимит
Общая задолженность
З них у рассрочку!
Мне что самому садиться за калькулятор и считать сколько занести на карту, чтобы не списало 100грн?
В приложении непонятно вообще, у меня кредитные или свои деньги!?
Приложение ведь должно быть информативным?
Может чтобы не платить РКО нужно закрыть рассрочку?
Непонятно!
По инфе в приложении - любая рассрочка создает задолженность по карте Выгода! Так что пунк 8.1.1 в любом случае применим!
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:06
Re: Sense Bank
Ага, доставайте к̶а̶л̶я̶к̶у̶л̶я̶т̶о̶р логорифмическую линейку.
Задолженность при расчете РКО в РД (до 18:00) = Общая задолженность - З них у рассрочку!
Если эта задолженность не больше 20 грн, то с вас не удерживают 100 грн
Но учтите, шо в РД могут ДОПРОВЕСТИ по картсчету некоторые траты передыдущих дней, причем отобразить такие проводки могут и после 20:00
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:01
Re: Sense Bank
Проблема в еще в том отображают инфу так
"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!
и следующей строкой пишут
"в том числе рассрочка" - другая сумма
что означает с точки зрения логики, что рассрочка входит в "общую задолженность"!
я не понимаю!
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:08
Re: Sense Bank
Смотрю выписку по счету!!!
Вижу еще 1 момент, по счету - увеличение кредитного лимита - является доходной операцией!!??
похоже мне нужна еще одна консультация!
ничего не понимаю!
По счету у меня положительный баланс, но у меня есть кредитная задолженность на сумму - разница между кредитным лимитом и остатком на счету!
Консультация в приложение Сенс - говорит что у меня положительный баланс == сумме на счету!!! А это включает кредитный лимит!
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:17
Re: Sense Bank
самый бред, что на счету в выписке нет задолженности!
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