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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:22

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

Вітаю! А я все ж таки спробую сьогодні перевірити, тому напишу вам у приватні повідомлення :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:29

Re: Sense Bank

Мда уж долбанутая счистема обслуживания счетов, так и осталась... когда это деграданство прекратиться?
Ждать до 3х дней чтобы оформить рассрочку? ... беда - печаль.. и разочарование...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:37

  vpchelko написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.

колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:43

  Shaman написав:
  vpchelko написав:
  Sense Bank написав:Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Я так и сделал - у меня 2 покупки на 1768 и 16503 - кредитный лимит 19500, остаток после покупок 1грн.

Нет ни пушей ни предложений в приложение перевести покупки в рассрочку.

Ладно завтра еще посмотрю, потом буду поддержку тормошить

а що з поповненням? особливо якщо ліміт під 0.

колись були приколи, що поповнення вважається власними коштами, а відповідно й розстрочки немає

при поповненні треба почекати проводки самого поповнення та проводки покупки, і потім вже можлива пропозиція на розстрочку
І не дай боже (р2р-)поповнення проведеться ПІСЛЯ покупки :mrgreen:
Тому рекомендовано поповнювати кредитку або СЕПом або поповнити Пакетку-дебетку, а з неї вже Кредитку :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:30

Re: Sense Bank

Я сейчас полностью запутался, интерфейс абсолютно неинформативен по карте Выгода, непонятно!

Что считаеться задолженностью при рассчете РКО? 8.1.1 - Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості.
Интерфейс мобильного приложение позывает только:
Доступно
Кредитный лимит
Общая задолженность
З них у рассрочку!
Мне что самому садиться за калькулятор и считать сколько занести на карту, чтобы не списало 100грн?

В приложении непонятно вообще, у меня кредитные или свои деньги!?

Приложение ведь должно быть информативным?

Может чтобы не платить РКО нужно закрыть рассрочку?

Непонятно!

По инфе в приложении - любая рассрочка создает задолженность по карте Выгода! Так что пунк 8.1.1 в любом случае применим!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:06

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:Что считаеться задолженностью при рассчете РКО? 8.1.1 - Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості.
Интерфейс мобильного приложение позывает только:
Доступно
Кредитный лимит
Общая задолженность
З них у рассрочку!
Мне что самому садиться за калькулятор и считать сколько занести на карту, чтобы не списало 100грн?

Ага, доставайте к̶а̶л̶я̶к̶у̶л̶я̶т̶о̶р логорифмическую линейку.
Задолженность при расчете РКО в РД (до 18:00) = Общая задолженность - З них у рассрочку!
Если эта задолженность не больше 20 грн, то с вас не удерживают 100 грн

Но учтите, шо в РД могут ДОПРОВЕСТИ по картсчету некоторые траты передыдущих дней, причем отобразить такие проводки могут и после 20:00 :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:01

Re: Sense Bank

Проблема в еще в том отображают инфу так

"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!
и следующей строкой пишут
"в том числе рассрочка" - другая сумма

что означает с точки зрения логики, что рассрочка входит в "общую задолженность"!

я не понимаю!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:08

Re: Sense Bank

Смотрю выписку по счету!!!

Вижу еще 1 момент, по счету - увеличение кредитного лимита - является доходной операцией!!??


похоже мне нужна еще одна консультация!

ничего не понимаю!

По счету у меня положительный баланс, но у меня есть кредитная задолженность на сумму - разница между кредитным лимитом и остатком на счету!

Консультация в приложение Сенс - говорит что у меня положительный баланс == сумме на счету!!! А это включает кредитный лимит!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:17

Re: Sense Bank

самый бред, что на счету в выписке нет задолженности!
vpchelko
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