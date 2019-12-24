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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1041104210431044

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:35

Re: Sense Bank

Брежу дальше, позвонил и в телефонном режиме выяснил следующие:

Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:
При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 + 1000 грн для погашения карты в 0.

Прошу поправить меня если я не прав и меня не правильно проконсультировали!
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:37

  vpchelko написав:Проблема в еще в том отображают инфу так

"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!
и следующей строкой пишут
"в том числе рассрочка" - другая сумма

что означает с точки зрения логики, что рассрочка входит в "общую задолженность"!

я не понимаю!

Шо за "некоторая сумма"?
Есть Задолженность -- это задолженность в грейсе, текущего платежного периода, и для тех кто хочет НЕ платить РКО ее можно игнорить. Однако она важна для неоплаты повышенных %% по кредиту.
Есть Общая задолженность -- вся какая тока может быть задолженность, в т.ч. и в грейсе.
В эту задолженность действительно входит и рассрочка. Но, для начисления РКО анализируется Общая БЕЗ рассрочек.

  vpchelko написав:Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:
При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 +̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶г̶р̶н для погашения карты в 0.

даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткой 8)

Шо вы тут муть наводите. С рассрочками и РКО народ разобрался года 2 назад, еще до войны.

ПС. Шобы "было на счету" день-в -день нужно перекинуть гроши с дебетки на кредитку в ССА. Ну или СЭПните на ИБАН кредитки из др. банка до обеда
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:28

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткой

Я рассрочку ранее не оформлял тут, и у меня культурный шок!!!
У меня ни дебет ни кредит не сходяться!
Почему это нельзя было добавить в интерфейс...??? :evil: :twisted:
В А-банке по простому, при оформлении рассрочки по "Выгоде" - деньги возвращают обратно на счет!

А как же списания по рассрочке в 1000грн? Оно будет списанно отдельно после рассчета РКО!?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:32

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:А как же списания по рассрочке в 1000грн? Оно будет списанно отдельно после рассчета РКО!?
С̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е Начисление очередного платежа по рассрочке будет ПОСЛЕ всех отчислений в РД (дето после 21-00). Т.е. этот платеж нужно будет погасить планово в грейсе уже до следующей РД.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:40

Re: Sense Bank

у меня рассчетная дата 11..., от греха подалшье сейчас все пополню
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:43

  vpchelko написав:у меня рассчетная дата 11..., от греха подалшье сейчас все пополню
Када рассрочку то оформили?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:46

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Када рассрочку то оформили?

27.11 - и пишет что следующий платеж будет 11.01
данное обстоятельство вводит в еще более глубокий ступор...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:49

vpchelko Все правильно пише.
Розстрочка гаситься через 1 РД, а для вас це 11.01.24. Можна в застосунку дивитися мої розстановки - там побачити і дату і суму.
Ой+
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