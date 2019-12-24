Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:37

vpchelko написав: Проблема в еще в том отображают инфу так



"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!

и следующей строкой пишут

"в том числе рассрочка" - другая сумма



что означает с точки зрения логики, что рассрочка входит в "общую задолженность"!



я не понимаю! Проблема в еще в том отображают инфу так"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!и следующей строкой пишут"в том числе рассрочка" - другая суммачто означает с точки зрения, что рассрочка входит в "общую задолженность"!я не понимаю!

vpchelko написав: Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:

При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 +̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶г̶р̶н для погашения карты в 0. Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000для погашения карты в 0.

Шо за "некоторая сумма"?Есть Задолженность -- это задолженность в грейсе, текущего платежного периода, и для тех кто хочет НЕ платить РКО ее можно игнорить. Однако она важна для неоплаты повышенных %% по кредиту.Есть Общая задолженность -- вся какая тока может быть задолженность, в т.ч. и в грейсе.В эту задолженность действительно входит и рассрочка. Но, для начисления РКО анализируется Общая БЕЗ рассрочек.даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткойШо вы тут муть наводите. С рассрочками и РКО народ разобрался года 2 назад, еще до войны.ПС. Шобы "было на счету" день-в -день нужно перекинуть гроши с дебетки на кредитку в ССА. Ну или СЭПните на ИБАН кредитки из др. банка до обеда