vpchelko написав:
Проблема в еще в том отображают инфу так
"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!
и следующей строкой пишут
"в том числе рассрочка" - другая сумма
что означает с точки зрения логики
, что рассрочка входит в "общую задолженность"!
я не понимаю!
Шо за "некоторая сумма"?
Есть Задолженность -- это задолженность в грейсе, текущего платежного периода, и для тех кто хочет НЕ платить РКО ее можно игнорить. Однако она важна для неоплаты повышенных %% по кредиту.
Есть Общая задолженность -- вся какая тока может быть задолженность, в т.ч. и в грейсе.
В эту задолженность действительно входит и рассрочка. Но, для начисления РКО анализируется Общая БЕЗ рассрочек.
vpchelko написав:
Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:
При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 +̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶г̶р̶н
для погашения карты в 0.
даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткой
Шо вы тут муть наводите. С рассрочками и РКО народ разобрался года 2 назад, еще до войны.
ПС. Шобы "было на счету" день-в -день нужно перекинуть гроши с дебетки на кредитку в ССА. Ну или СЭПните на ИБАН кредитки из др. банка до обеда