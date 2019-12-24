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Sense Bank
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:35
Брежу дальше, позвонил и в телефонном режиме выяснил следующие:
Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:
При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 + 1000 грн для погашения карты в 0.
Прошу поправить меня если я не прав и меня не правильно проконсультировали!
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:37
vpchelko написав:
Проблема в еще в том отображают инфу так
"общая задолженность" - некая сумма = что равна задолженности по кредитной карте!
и следующей строкой пишут
"в том числе рассрочка" - другая сумма
что означает с точки зрения логики
, что рассрочка входит в "общую задолженность"!
я не понимаю!
Шо за "некоторая сумма"?
Есть Задолженность -- это задолженность в грейсе, текущего платежного периода, и для тех кто хочет НЕ платить РКО ее можно игнорить. Однако она важна для неоплаты повышенных %% по кредиту.
Есть Общая задолженность -- вся какая тока может быть задолженность, в т.ч. и в грейсе.
В эту задолженность действительно входит и рассрочка. Но, для начисления РКО анализируется Общая БЕЗ рассрочек.
vpchelko написав:
Чтобы не платить РКО - нужно до рассчетной даты попонить счет следующим образом:
При кредитном лимите 20000грн и рассрочке на 6000грн (по 1тыс грн в месяц), нужно чтобы на счету (именно на счету), было 14000 +̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶г̶р̶н
для погашения карты в 0.
даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткой
Шо вы тут муть наводите. С рассрочками и РКО народ разобрался года 2 назад, еще до войны.
ПС. Шобы "было на счету" день-в -день нужно перекинуть гроши с дебетки на кредитку в ССА. Ну или СЭПните на ИБАН кредитки из др. банка до обеда
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:28
Amethyst написав:
даже можете на 13981 грн погасить!! А 1 грн оставить на 0.01% за пользованием кредиткой
Я рассрочку ранее не оформлял тут, и у меня культурный шок!!!
У меня ни дебет ни кредит не сходяться!
Почему это нельзя было добавить в интерфейс...???
В А-банке по простому, при оформлении рассрочки по "Выгоде" - деньги возвращают обратно на счет!
А как же списания по рассрочке в 1000грн? Оно будет списанно отдельно после рассчета РКО!?
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:32
vpchelko написав:
А как же списания по рассрочке в 1000грн? Оно будет списанно отдельно после рассчета РКО!?
С̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е Начисление очередного платежа по рассрочке будет ПОСЛЕ всех отчислений в РД (дето после 21-00). Т.е. этот платеж нужно будет погасить планово в грейсе уже до следующей РД.
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:40
у меня рассчетная дата 11..., от греха подалшье сейчас все пополню
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:43
vpchelko написав:
у меня рассчетная дата 11..., от греха подалшье сейчас все пополню
Када рассрочку то оформили?
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:46
Amethyst написав:
Када рассрочку то оформили?
27.11 - и пишет что следующий платеж будет 11.01
данное обстоятельство вводит в еще более глубокий ступор...
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:49
vpchelko Все правильно пише.
Розстрочка гаситься через 1 РД, а для вас це 11.01.24. Можна в застосунку дивитися мої розстановки - там побачити і дату і суму.
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Ой+
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:04
vpchelko написав:
у меня рассчетная дата 11..., от греха подалшье сейчас все пополню
вот 11.12 вам и начислят первую часть в списание (хотя да, здесь кредитный лимит после включения рассрочки не возобновляется на сумму покупки. проще думать, что Сенс ваш кредит продал третьей стороне). Эту сумму нужно погасить до 11.01.24.
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kulikrom
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:56
kulikrom написав:
Эту сумму нужно погасить до 11.01.24.
Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца?
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Кащей
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