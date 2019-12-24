Кащей написав:Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца?
да уж чем дальше тем больше вопросов...
с выходными и полным пофигизмом со стороны поддержки приложения да и информативности, можно фигеть и плакать...
Тут ни кто не ответил адекватно на вопрос, почему баланс на счету положительный, ожидаеться что положительный баланс на расчетом счету кредитки - это отсутсвие задолженности, и как тут понимать пункт 8.1.1 и плату за РКО так ни кто не раскрыл - ведь в 8.1.1 пишут про задолженность на расчетном счету - а это будет только при отрицательном балансе!!! Но то что я наблюдаю, отрицательный баланс на расчетном счету кредитки будет только, если задолженность будет выше кредитного лимита!!!
Прошу представителя банка дать пояснения!
Что такое расчетный счет кредитной карты, что такое задолженность по рассчетному счету, какое к этому имеет отношение баланс на расчетном счету кредитной карты и что подрузумеваеться задолженность на счету кредитки при рассчете РКО!
Ключевые фразы:
баланс на расчетном счету кредитной карты
задолженность на расчетном счету кредитной карты
пункт 8.1.1
и рассрочка
Банку! сделайте это прозрачным! Ну это веет штрафами...