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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1042104310441045

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:55

Re: Sense Bank

  Кащей написав:Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца?

да уж чем дальше тем больше вопросов...
с выходными и полным пофигизмом со стороны поддержки приложения да и информативности, можно фигеть и плакать...

Тут ни кто не ответил адекватно на вопрос, почему баланс на счету положительный, ожидаеться что положительный баланс на расчетом счету кредитки - это отсутсвие задолженности, и как тут понимать пункт 8.1.1 и плату за РКО так ни кто не раскрыл - ведь в 8.1.1 пишут про задолженность на расчетном счету - а это будет только при отрицательном балансе!!! Но то что я наблюдаю, отрицательный баланс на расчетном счету кредитки будет только, если задолженность будет выше кредитного лимита!!!

Прошу представителя банка дать пояснения!

Что такое расчетный счет кредитной карты, что такое задолженность по рассчетному счету, какое к этому имеет отношение баланс на расчетном счету кредитной карты и что подрузумеваеться задолженность на счету кредитки при рассчете РКО!

Ключевые фразы:
баланс на расчетном счету кредитной карты
задолженность на расчетном счету кредитной карты
пункт 8.1.1
и рассрочка

Банку! сделайте это прозрачным! Ну это веет штрафами...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:08

Re: Sense Bank

Когда я начал чуять подвох, у меня по кредитке была задолженность ~ 16тыс, но мне поддержка сообщила, что у меня на расчетом счету карте положительный остаток - который по факту был равен доступной сумме кредитных средсв на кредитке!

Что такое положительный остаток на рассчетом счету и что такое задолженность на счету - прошу пояснительную бригаду - особенно по пункту 8.1.1!

Логика тут есть ли?, или я не понимаю, задолженность на счету возникает при отризательном остатке на расчетном счету?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 01:11

  vpchelko написав:Когда я начал чуять подвох, у меня по кредитке была задолженность ~ 16тыс, но мне поддержка сообщила, что у меня на расчетом счету карте положительный остаток - который по факту был равен доступной сумме кредитных средсв на кредитке!

Что такое положительный остаток на рассчетом счету и что такое задолженность на счету - прошу пояснительную бригаду - особенно по пункту 8.1.1!

Логика тут есть ли?, или я не понимаю, задолженность на счету возникает при отризательном остатке на расчетном счету?


херней страдаете
и поддержка ленива и кредиток у них нет по возрасту и вы ленитесь

"отрицательный баланс" - любой студент знает что это овердрафт, с ним ничего не сможете купить, нах вам такая кредитка?
ПУМБ счета лочит ставя баланс -(минус)999миллионов
Вам никогда лимит не увеличивали, когда РРАЗ - и бабок на карте прибыло? Какой уж тут отрицательный баланс?

остальное написано тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%BA%D0%B0
тоже немного по-дибильному, но что делать - писавшие кредитками не пользуются, по возрасту и по зарплате

вот тут про ваше беспокойство
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%BA%D1%83

Сума, на яку ви оформили розстрочку, вважається заборгованістю за карткою до моменту її погашення, але на неї не нараховуються відсотки та комісії, які діють за тарифами картки.

вот так вот просто - НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ, чего еще париться-то?
в додатке ж написано - ВСЬОГО столько, з ных у розстрочци - столько-то

ОТНИМАЕТЕ, по остатку делаете выводы - про проценты, про 100 грн и прочие штрафы, и это верно на всем моменте действий рассрочки - разность больше 20 грн на РД - попали на сотню, не погасили к след РД - попали на штраф
cohan
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