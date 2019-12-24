Кащей написав:Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца?
да уж чем дальше тем больше вопросов... с выходными и полным пофигизмом со стороны поддержки приложения да и информативности, можно фигеть и плакать...
Тут ни кто не ответил адекватно на вопрос, почему баланс на счету положительный, ожидаеться что положительный баланс на расчетом счету кредитки - это отсутсвие задолженности, и как тут понимать пункт 8.1.1 и плату за РКО так ни кто не раскрыл - ведь в 8.1.1 пишут про задолженность на расчетном счету - а это будет только при отрицательном балансе!!! Но то что я наблюдаю, отрицательный баланс на расчетном счету кредитки будет только, если задолженность будет выше кредитного лимита!!!
Прошу представителя банка дать пояснения!
Что такое расчетный счет кредитной карты, что такое задолженность по рассчетному счету, какое к этому имеет отношение баланс на расчетном счету кредитной карты и что подрузумеваеться задолженность на счету кредитки при рассчете РКО!
Ключевые фразы: баланс на расчетном счету кредитной карты задолженность на расчетном счету кредитной карты пункт 8.1.1 и рассрочка
Банку! сделайте это прозрачным! Ну это веет штрафами...
Когда я начал чуять подвох, у меня по кредитке была задолженность ~ 16тыс, но мне поддержка сообщила, что у меня на расчетом счету карте положительный остаток - который по факту был равен доступной сумме кредитных средсв на кредитке!
Что такое положительный остаток на рассчетом счету и что такое задолженность на счету - прошу пояснительную бригаду - особенно по пункту 8.1.1!
Логика тут есть ли?, или я не понимаю, задолженность на счету возникает при отризательном остатке на расчетном счету?
vpchelko написав:Когда я начал чуять подвох, у меня по кредитке была задолженность ~ 16тыс, но мне поддержка сообщила, что у меня на расчетом счету карте положительный остаток - который по факту был равен доступной сумме кредитных средсв на кредитке!
Что такое положительный остаток на рассчетом счету и что такое задолженность на счету - прошу пояснительную бригаду - особенно по пункту 8.1.1!
Логика тут есть ли?, или я не понимаю, задолженность на счету возникает при отризательном остатке на расчетном счету?
херней страдаете и поддержка ленива и кредиток у них нет по возрасту и вы ленитесь
"отрицательный баланс" - любой студент знает что это овердрафт, с ним ничего не сможете купить, нах вам такая кредитка? ПУМБ счета лочит ставя баланс -(минус)999миллионов Вам никогда лимит не увеличивали, когда РРАЗ - и бабок на карте прибыло? Какой уж тут отрицательный баланс?
Сума, на яку ви оформили розстрочку, вважається заборгованістю за карткою до моменту її погашення, але на неї не нараховуються відсотки та комісії, які діють за тарифами картки.
вот так вот просто - НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ, чего еще париться-то? в додатке ж написано - ВСЬОГО столько, з ных у розстрочци - столько-то
ОТНИМАЕТЕ, по остатку делаете выводы - про проценты, про 100 грн и прочие штрафы, и это верно на всем моменте действий рассрочки - разность больше 20 грн на РД - попали на сотню, не погасили к след РД - попали на штраф
розстрочка у СениАллы это на мой взгляд высшая математика с матрицами. мне кажется люди которые с ними разобрались очень умные, а которые их используют в своих интересах - просто гении! я например не стал их юзать.
тут местные сами путаются в "показаниях"... вот выше не знает что кредитный лимит - это и есть овердрафт !санкционированный! И использование кредитного лимита - это когда клиент влез в санкционированный овердрафт - это когда минус на карточном счету не превышающих кредитный лимит.
Вот только тут в СенсБанке, какой-то маразм твориться! У меня на карточном счету будет минус, только когда спишут сверх кредитного лимита!
vpchelko написав:Я рассрочку ранее не оформлял тут, и у меня культурный шок!!! У меня ни дебет ни кредит не сходяться! Почему это нельзя было добавить в интерфейс...??? В А-банке по простому, при оформлении рассрочки по "Выгоде" - деньги возвращают обратно на счет!
А как же списания по рассрочке в 1000грн? Оно будет списанно отдельно после рассчета РКО!?
Вітаю! У застосунку по КК ви бачите загальну заборгованість. Тобто, у вас кредитний ліміт 10 000 грн. Ви за 2 тижня використали 2 000 грн. Тобто, до вашої розрахункової дати ви будете бачити лише заборгованість за використаними коштами. А вже у розрахункову дату відбудеться нарахування відсотків за користування кредитними коштами. І якщо на рд у вас залишається заборгованість 20 грн і більше, відбудеться нарахування %% і вже потім списання буде рко - 100 грн.
Якщо ви зробили покупку і перевели її у розстрочку, буде цей платіж перенесено на заборгованість по картці після розрахунку суми РКО (у т.ч. при оформленні розстрочки в розрахункову дату). Після часткового/повного погашення розстрочки суму буде перенесено на звичайну заборгованість по картці. Тобто, при переносі покупку від 500 грн у розстрочку, РКО не буде по цій покупці рахуватися.
При оформлені розстрочки ваші кредитні кошти переносяться в розстрочку, тобто уявімо, що ваш кредитний ліміт 15 000 грн, а розстрочку ви оформили на суму 5 000 грн. Після оформлення розстрочки ваш кредитний ліміт буде 10 000 грн, бо кредитні кошти пішли на розстрочку. Після того, як ви погашаєте платіж по розстрочці, ці кошти повертаються в кредитний ліміт, тобто розстрочка на 5 000 грн, щомісячний платіж 500 грн із них 250 це тіло боргу і 250 відсотки, і ці 250 підуть в кредитний ліміт. Буде вже не 10 000, а 10 250
vpchelko написав:27.11 - и пишет что следующий платеж будет 11.01 данное обстоятельство вводит в еще более глубокий ступор...
У вас є по картці розрахункова дата (дата оформлення картки). У вас це 11 число кожного місяця. А коли ви оформлюєте розстрочку в будь-який день, дата для внесення платежу стає в розрахункову дату по КК. Тобто, при оформлені вами розстрочки 27 числа, по розстрочці не буде розрахунково дата 27 число кожного місяця, а саме 11 число кожного місяця.
vpchelko написав:есть санкционированный (тот самый кредитный лимит) и есть несанкционированный! Видимо в СенсБанке - все сделано через одно место...
Несанкціонована заборгованість (недозволена перевитрата) — це сума боргу по картці, яку банк не зміг списати за рахунок: - кредитного ліміту по кредитній картці (так як він повністю витрачений), - доступної суми по дебетовій, зарплатній картці (так як доступної суми по карті немає) і картка пішла в мінус.
Наприклад, у вас кредитний ліміт 5 000 грн, а заборгованість 5 500 грн, бо пройшли списання відсотків, комісій. Це і є несанкціонована заборгованість.
Тут все просто. Якщо ви вносите платіж кожного місяця, у вас залишається лише заборгованість і мінімальна щомісячна плата до сплати. Але якщо ви не вносили певний час кошти, прострочили внесення навіть мінімального платежа, то у вас у розрахункову дату буде вже більша сума заборгованості, бо туди ще буде входити несанкціонована сума заборгованості і при внесені платежу, спочатку вона погашається.