Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:55

Кащей написав: Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца? Погасить - это значит завести сумму начисленного платежа на счет (именно на счет) кредитки до 21:00 11.01.24? После этого Сеня увеличит доступный остаток на кредитке на эту сумму или же кредитный лимит будет обрезан на всю сумму рассрочки до полного ее погашения через условных 3 месяца?

да уж чем дальше тем больше вопросов...с выходными и полным пофигизмом со стороны поддержки приложения да и информативности, можно фигеть и плакать...Тут ни кто не ответил адекватно на вопрос, почему баланс на счету положительный, ожидаеться что положительный баланс на расчетом счету кредитки - это отсутсвие задолженности, и как тут понимать пункт 8.1.1 и плату за РКО так ни кто не раскрыл - ведь в 8.1.1 пишут про задолженность на расчетном счету - а это будет только при отрицательном балансе!!! Но то что я наблюдаю, отрицательный баланс на расчетном счету кредитки будет только, если задолженность будет выше кредитного лимита!!!Прошу представителя банка дать пояснения!Что такое расчетный счет кредитной карты, что такое задолженность по рассчетному счету, какое к этому имеет отношениеи что подрузумеваеться задолженность на счету кредитки при рассчете РКО!Ключевые фразы:Банку! сделайте это прозрачным! Ну это веет штрафами...