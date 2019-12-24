Sense Bank Добрый день, через пару дней заканчивается один из депозитов. Хочу часть забрать, слишком понизили проценты. Нужно заказать заранее или до какого-то предела отдадут? Кстати, интересно. Предлагают продлить под 14,5%, а второй, который заканчивается через три месяца, если бы продлевала сейчас, то были бы 16,5%. Почему такая разница?
Hella написав:Sense Bank Добрый день, через пару дней заканчивается один из депозитов. Хочу часть забрать, слишком понизили проценты. Нужно заказать заранее или до какого-то предела отдадут? Кстати, интересно. Предлагают продлить под 14,5%, а второй, который заканчивается через три месяца, если бы продлевала сейчас, то были бы 16,5%. Почему такая разница?
заказывать есть опция типа до 50к в кассе всегда снять, но - сами понимаете ну и - не проще ли отСЭПить наружу да и все?