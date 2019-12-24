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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:51

Sense Bank
Добрый день, через пару дней заканчивается один из депозитов.
Хочу часть забрать, слишком понизили проценты. Нужно заказать заранее или до какого-то предела отдадут?
Кстати, интересно. Предлагают продлить под 14,5%, а второй, который заканчивается через три месяца, если бы продлевала сейчас, то были бы 16,5%. Почему такая разница?
Hella
 
Повідомлень: 1218
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:57

  Hella написав:Sense Bank
Добрый день, через пару дней заканчивается один из депозитов.
Хочу часть забрать, слишком понизили проценты. Нужно заказать заранее или до какого-то предела отдадут?

Второй вариант: до предела в целых 2000 грн отдадут.
moveton
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Повідомлень: 3967
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1
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:57

  Hella написав:Sense Bank
Добрый день, через пару дней заканчивается один из депозитов.
Хочу часть забрать, слишком понизили проценты. Нужно заказать заранее или до какого-то предела отдадут?
Кстати, интересно. Предлагают продлить под 14,5%, а второй, который заканчивается через три месяца, если бы продлевала сейчас, то были бы 16,5%. Почему такая разница?


заказывать
есть опция типа до 50к в кассе всегда снять, но - сами понимаете
ну и - не проще ли отСЭПить наружу да и все?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:32

cohan Спасибо, до - меня устраивает.
А перевод с карты на карту... Сенс может снять процент, нужно уточнить.
Hella
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 25.08.09
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:35

  moveton написав:Второй вариант: до предела в целых 2000 грн отдадут.


Понятно, спасибо за ссылку.
Hella
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 25.08.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 1043104410451046
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