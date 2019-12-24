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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:03
Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
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1finanсier
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36
1finanсier написав:
Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
Наразі входить
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wolt450
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:41
wolt450, Amethyst дякую за відповідь
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1finanсier
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- Повідомлень: 743
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 56 раз.
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