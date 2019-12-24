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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1044104510461047

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:03

Re: Sense Bank

Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36

  1finanсier написав:Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?

Наразі входить
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:38

  1finanсier написав:Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?

Входить, але без Розстрочки :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:41

wolt450, Amethyst дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:48

Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
novichok
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