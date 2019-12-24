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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:03
Re: Sense Bank
Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:38
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:48
Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
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