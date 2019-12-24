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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:03
Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
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1finanсier
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36
1finanсier написав:
Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
Наразі входить
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wolt450
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Amethyst
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Додано: Нед 10 гру, 2023 20:41
wolt450, Amethyst дякую за відповідь
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1finanсier
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:48
Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
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novichok
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:16
novichok написав:
Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
Вітаю! Я так розумію ви обрали були відразу всі компанії? Бо якщо так, воно так і має буде, як раз по кожній окремо проходить оплата.
Щодо РКО в 100 грн, то на розрахункову дату у вас заборгованість не має бути 20 грн або більше.
Тобто, якщо опалення ви переводите в розстрочку, тоді тут все добре, за розстрочку РКО немає. А от щодо інших платежів, то так, краще погасити заборгованість до РД (розрахункової дати), щоб не вийти на -100 грн.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17
uaprofi написав:
подскажите как считают 14 дней по депозиту "ощадний" после которых бесплатное снятие:
это про валюту или гривню?
а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 12 гру, 2023 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:21
flysoulfly написав: uaprofi написав:
подскажите как считают 14 дней по депозиту "ощадний" после которых бесплатное снятие:
это про валюту или гривню?
Та, вроде, 14 дней от вида валюты не зависят. В какой валюте ощадник, в такой и будет.
flysoulfly написав:
а два бесплатных снятия в месяц отменили?
Нет. С ощадника их никогда и не было.
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moveton
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:23
moveton написав: flysoulfly написав:
а два бесплатных снятия в месяц отменили?
Нет. С ощадника их никогда и не было.
не, я про пакетки спрашивал.
если долго не пользоваться - забывается, зачем люди тут морозят деньги 15 дней
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:20
flysoulfly написав:
а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )
ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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