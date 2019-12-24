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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:03

Re: Sense Bank

Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:36

  1finanсier написав:Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?

Наразі входить
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:38

  1finanсier написав:Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?

Входить, але без Розстрочки :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:41

wolt450, Amethyst дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:48

Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:16

Re: Sense Bank

  novichok написав:Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?

Вітаю! Я так розумію ви обрали були відразу всі компанії? Бо якщо так, воно так і має буде, як раз по кожній окремо проходить оплата.
Щодо РКО в 100 грн, то на розрахункову дату у вас заборгованість не має бути 20 грн або більше.
Тобто, якщо опалення ви переводите в розстрочку, тоді тут все добре, за розстрочку РКО немає. А от щодо інших платежів, то так, краще погасити заборгованість до РД (розрахункової дати), щоб не вийти на -100 грн.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17

  uaprofi написав:подскажите как считают 14 дней по депозиту "ощадний" после которых бесплатное снятие:
это про валюту или гривню?
а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 12 гру, 2023 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:21

  flysoulfly написав:
  uaprofi написав:подскажите как считают 14 дней по депозиту "ощадний" после которых бесплатное снятие:
это про валюту или гривню?

Та, вроде, 14 дней от вида валюты не зависят. В какой валюте ощадник, в такой и будет.

  flysoulfly написав:а два бесплатных снятия в месяц отменили?

Нет. С ощадника их никогда и не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:23

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а два бесплатных снятия в месяц отменили?

Нет. С ощадника их никогда и не было.
не, я про пакетки спрашивал.
если долго не пользоваться - забывается, зачем люди тут морозят деньги 15 дней
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:20

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )

ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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