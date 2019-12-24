|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:00
Sense Bank написав:
попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту
тобто, якщо менеджеру уточнити, що гроші з абиякою історією , але які на той момент будуть на картрахунку - є типу депозитними, - то зняття буде без комісії,
це добре
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1382 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:23
Sense Bank написав: flysoulfly написав:
а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )
ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:26
ГеннадийUA написав: Sense Bank написав: flysoulfly написав:
а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )
ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.
Депозитні кошти безкоштовно
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15107
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36
ГеннадийUA написав:
Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.
Ви праві, рахується по кожній окремо на зняття без комісії у касі. Щось я в трубу вистрелив, вибачаюся 😔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12191
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:11
Sense Bank написав: novichok написав:
Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?
Вітаю! Я так розумію ви обрали були відразу всі компанії? Бо якщо так, воно так і має буде, як раз по кожній окремо проходить оплата.
Щодо РКО в 100 грн, то на розрахункову дату у вас заборгованість не має бути 20 грн або більше.
Тобто, якщо опалення ви переводите в розстрочку, тоді тут все добре, за розстрочку РКО немає. А от щодо інших платежів, то так, краще погасити заборгованість до РД (розрахункової дати), щоб не вийти на -100 грн.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Це вже в січні гасити, так?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3221
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:18
novichok написав:
Це вже в січні гасити, так?
Якщо ви питаєте про розстрочку, то перший платіж по розстрочці списується через одну розрахункову дату, а всі інші будуть списуватися кожного місяця в розрахункову дату.
Тобто, якщо у вас розрахункова дата 5.12, а ви перевели у розстрочку умовно 7.12, то вам потрібно буде вносити перший платіж до 5.02.24.
А якщо ви про ті оплати, які не у розстрочку, то так, краще погасити заборгованість до розрахункової дати, щоб не було заборгованості та РКО.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12191
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1208
|236778
|
Вів 12 гру, 2023 11:05
lel
|
|12
|7036
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|