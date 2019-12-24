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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:00

  Sense Bank написав: попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту
тобто, якщо менеджеру уточнити, що гроші з абиякою історією , але які на той момент будуть на картрахунку - є типу депозитними, - то зняття буде без комісії,
це добре :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:23

  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )

ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:26

  ГеннадийUA написав:
  Sense Bank написав:
  flysoulfly написав:а отменилм два бесплатных снятия в месяц ? (с каждой карты пакета или всего? )

ДД, ні, все так і залишається. 2 рази на місяць - зняття без комісії. 3й раз і наступний - 3% мін 25 грн (1 долар, 1 євро) комісія. Якщо це депозит, відсотки по депозиту - без комісії, попередньо потрібно менеджеру уточнити, що зняття відбувається депозиту.
Рахується по пакету зняття, не по кожній картці окремо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.

Депозитні кошти безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36

Re: Sense Bank

  ГеннадийUA написав:Дивно, в мене досить Ультра, й пару місяців тому я уточнював у відділенні - зняття рахується по кожній картці окремо, тобто в мене безкоштовно два рази грн. та два рази долар на місяць.

Ви праві, рахується по кожній окремо на зняття без комісії у касі. Щось я в трубу вистрелив, вибачаюся 😔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:11

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Хм. Сплатив комуналку одним кліком, але в історії все розсипалося на окремі оплати і в розрочку можна перевести тільки опалення, решта оплат, ясна річ, меньша 500 грн кожна.
Розрахункова дата 5 число. Опалення
переведу в розрочку (100 грн коміса не плачу}, а щоб не платити 100 грн за оту решту оптат, потрібно погаситися до 5 січня?

Вітаю! Я так розумію ви обрали були відразу всі компанії? Бо якщо так, воно так і має буде, як раз по кожній окремо проходить оплата.
Щодо РКО в 100 грн, то на розрахункову дату у вас заборгованість не має бути 20 грн або більше.
Тобто, якщо опалення ви переводите в розстрочку, тоді тут все добре, за розстрочку РКО немає. А от щодо інших платежів, то так, краще погасити заборгованість до РД (розрахункової дати), щоб не вийти на -100 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Це вже в січні гасити, так?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:18

Re: Sense Bank

  novichok написав:Це вже в січні гасити, так?

Якщо ви питаєте про розстрочку, то перший платіж по розстрочці списується через одну розрахункову дату, а всі інші будуть списуватися кожного місяця в розрахункову дату.
Тобто, якщо у вас розрахункова дата 5.12, а ви перевели у розстрочку умовно 7.12, то вам потрібно буде вносити перший платіж до 5.02.24.
А якщо ви про ті оплати, які не у розстрочку, то так, краще погасити заборгованість до розрахункової дати, щоб не було заборгованості та РКО.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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