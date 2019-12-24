Это ж в каком году-то было 70к? Как минимум, со времён введения конвертов уже было 50к (точно помню, что одного конверта хватало, чтобы не беспокоиться). Да и, вроде, и пару лет до того тоже.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:56
Это ж в каком году-то было 70к? Как минимум, со времён введения конвертов уже было 50к (точно помню, что одного конверта хватало, чтобы не беспокоиться). Да и, вроде, и пару лет до того тоже.
Додано: Вів 12 гру, 2023 18:52
Re: Sense Bank
Схоже всі трошки заплутались, але не проблема, зараз розберемось😊
По карткам White, Black, Graphite ви можете зняти кошти без комісії, двічі в місяць в касі банку саме з рахунку.
Якщо в пакеті послуг є рахунок в гривні та в валюті долар/євро, то по кожному з цих рахунків ви можете зняти кошти двічі в місяць без комісії.
Якщо у вас є картка в гривні, і ви відкриєте до цього рахунку ще одну додаткову картку, без комісії зможете зняти кошти в касі двічі в місяць, не 4 рази)
Якщо це зняття депозиту, чи відсотків по депозиту -зняття буде без комісії навіть на 3 чи 4 раз, але обов'язково потрібно звернутись до менеджера у відділенні перед зняттям.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 12 гру, 2023 19:00
Re: Sense Bank
70к Ultra (вже не випускають)
50к White
Додано: Вів 12 гру, 2023 19:04
Re: Sense Bank
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