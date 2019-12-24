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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:56
JanIs написав:Sense Bank
, підкажіть будь ласка, по пакету Вайт тепер сума обов'язкових залишків(щоб не було знято комісії за обслуговування) на рахунку становить 50000,замість 70000 як було раніше?
Это ж в каком году-то было 70к? Как минимум, со времён введения конвертов уже было 50к (точно помню, что одного конверта хватало, чтобы не беспокоиться). Да и, вроде, и пару лет до того тоже.
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moveton
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:52
Kalgan написав:
По кожній карті чи по кожному рахунку в пакеті?
Якщо зробити доп. карту, то буде 4 зняття з одного рахунку ?
Схоже всі трошки заплутались, але не проблема, зараз розберемось😊
По карткам White, Black, Graphite ви можете зняти кошти без комісії, двічі в місяць в касі банку саме з рахунку.
Якщо в пакеті послуг є рахунок в гривні та в валюті долар/євро, то по кожному з цих рахунків ви можете зняти кошти двічі в місяць без комісії.
Якщо у вас є картка в гривні, і ви відкриєте до цього рахунку ще одну додаткову картку, без комісії зможете зняти кошти в касі двічі в місяць, не 4 рази)
Якщо це зняття депозиту, чи відсотків по депозиту -зняття буде без комісії навіть на 3 чи 4 раз, але обов'язково потрібно звернутись до менеджера у відділенні перед зняттям.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:00
moveton написав:Это ж в каком году-то было 70к? Как минимум, со времён введения конвертов уже было 50к (точно помню, что одного конверта хватало, чтобы не беспокоиться). Да и, вроде, и пару лет до того тоже.
70к Ultra (вже не випускають)
50к White
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Zochan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:04
moveton написав:
Это ж в каком году-то было 70к?
Zochan написав:
70к Ultra (вже не випускають)
50к White
Так, все вірно. Такі умови були раніше по пакету послуг Ультра😊
Зараз вже такі картки не випускаються, адже є нові пакети послуг)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:54
Sense Bank написав: Kalgan написав:
По кожній карті чи по кожному рахунку в пакеті?
Якщо зробити доп. карту, то буде 4 зняття з одного рахунку ?
Схоже всі трошки заплутались
, але не проблема, зараз розберемось😊
По карткам White, Black, Graphite ви можете зняти кошти без комісії, двічі в місяць в касі банку саме з рахунку.
Якщо в пакеті послуг є рахунок в гривні та в валюті долар/євро, то по кожному з цих рахунків ви можете зняти кошти двічі в місяць без комісії.
Якщо у вас є картка в гривні, і ви відкриєте до цього рахунку ще одну додаткову картку, без комісії зможете зняти кошти в касі двічі в місяць, не 4 рази)
Якщо це зняття депозиту, чи відсотків по депозиту -зняття буде без комісії навіть на 3 чи 4 раз, але обов'язково потрібно звернутись до менеджера у відділенні перед зняттям.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Ну чого ж всі. Не всі, а тільки зоряний лорд, який двічі написав невірну інфо про тарифи банку
Напевно варто пройти зоряні курси підвищення кваліфікації, бо це недобре, коли клієнти знають про роботу банку більше, ніж агенти з підтримки
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Kalgan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:56
Sense Bank написав:
Якщо це зняття депозиту, чи відсотків по депозиту -зняття буде без комісії навіть на 3 чи 4 раз, але обов'язково потрібно звернутись до менеджера у відділенні перед зняттям.
Треба нагадувати, що якщо знімати депо-кошти, то ці зняття будуть обнуляти 2 звичайних зняття на місяць. Або спочатку треба використовувати ці 2 зняття, а тільки потім знімати депо-кошти.
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Kalgan
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:11
Kalgan написав:
Треба нагадувати, що якщо знімати депо-кошти, то ці зняття будуть обнуляти 2 звичайних зняття на місяць. Або
спочатку треба використовувати ці 2 зняття, а тільки потім знімати депо-кошти.
а не навпаки ??
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flysoulfly
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:12
Kalgan написав:
Ну чого ж всі. Не всі, а тільки зоряний лорд, який двічі написав невірну інфо про тарифи банку
Так, ми також можемо помилятись, але головне вчасно виправитись)
Наш Лорд, мабуть, трошки запрацювався👀
Вже сказали йому, щоб був уважнішим)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:13
Kalgan написав:
Напевно варто пройти зоряні курси підвищення кваліфікації, бо це недобре, коли клієнти знають про роботу банку більше, ніж агенти з підтримки
Так уже давно этот форум и есть эти самые курсы. Поэтому и ротация мамок и папок. Выучились и уходят на повышение.
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moveton
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:19
flysoulfly написав:
Kalgan написав:
Треба нагадувати, що якщо знімати депо-кошти, то ці зняття будуть обнуляти 2 звичайних зняття на місяць. Або
спочатку треба використовувати ці 2 зняття, а тільки потім знімати депо-кошти.
а не навпаки ??
навпаки то як ? Депо-кошти / відсотки можна знімати через менеджера необмежену кількість разів. А от те, що при таких зняттях мінусують 2 зняття без комси з картки в касі, питання окреме. Наче тут на форумі про це неодноразово писали.
Хоча можливо щось вже змінилось і лорди з феями мене поправлять
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