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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:20

  moveton написав:
  Kalgan написав:Напевно варто пройти зоряні курси підвищення кваліфікації, бо це недобре, коли клієнти знають про роботу банку більше, ніж агенти з підтримки :mrgreen:

Так уже давно этот форум и есть эти самые курсы. Поэтому и ротация мамок и папок. Выучились и уходят на повышение.

тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:28

  Kalgan написав:
  flysoulfly написав:
  Kalgan написав:Треба нагадувати, що якщо знімати депо-кошти, то ці зняття будуть обнуляти 2 звичайних зняття на місяць. Або
спочатку треба використовувати ці 2 зняття, а тільки потім знімати депо-кошти.
:shock: а не навпаки ??

навпаки то як ? Депо-кошти / відсотки можна знімати через менеджера необмежену кількість разів. А от те, що при таких зняттях мінусують 2 зняття без комси з картки в касі, питання окреме
значит :cry: не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44

  flysoulfly написав:не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных? :shock:

Для такого отсылать к менеджеру не нужно. Касса за снятие в любом случае счётчик бесплатных на единичку уменьшит. Не важно было ли оно с карты прямо в кассе или со счёта через менеджера.
moveton
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  #<1 ... 1047104810491050
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