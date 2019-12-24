тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:20
тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:28
значит не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных?
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44
Для такого отсылать к менеджеру не нужно. Касса за снятие в любом случае счётчик бесплатных на единичку уменьшит. Не важно было ли оно с карты прямо в кассе или со счёта через менеджера.
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:25
Почему стоит избегать карт Сенса при расчетах за границей
1. Комиссия за конвертацию от 1.2% до 1.3% (кроме расчетов в дол США), которую Сенс называет увеличением курса для сглаживание курсовых колебаний.
2. Невыгодные карточные курсы по сравнению с др. украинскими банками. Например, сегодня карточный курс дол.США =37.60; у многих др банков, вкл. Приват, он не выше 37.46.
3. У Сенса карточные курсы чаще меняются, чем в среднем по рынку. Это уменьшает предсказуемость сум оплат, учитывая, что проведение операции по счету осуществляется через 2-3 дня, а не в день покупки, как в Привате, Моно, Спорте, Абанке.
4. Информация по конвертации на сайте банка запутанна (статья В.Шышкиной Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?). Например, в комментарии ** об увеличении курса на 1.2% для сглаживания курсовых колебаний по операциям в CEMEA говорится об исключении для операций в ЕС. Но на самом деле по операциям в ЕС в Евро курс конвертации также увеличивается на 1.2%. При этом данная статья путает даже консультантов Сенс, и они дают некорректные консультации.
Описанное выше можно избежать, расчитываясь картой в валюте платежа (т.е. избегая конвертации, но это не всегдя удобно.
Надеюсь, на данные наблюдения обратит внимание руководство Сенс и изменит конвертационную политику на более конкурентную.
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38
Alex9
да еще у банка проблема с учетом - оплачивал ли клиент покупку за свои или кредитные... я в шоке от происходящего
У меня были покупки за кредитные, но банк посчитал их как за свои, хотя на расчетную дату у меня баланс минус 56копеек!
Очевидно что банк с рассчетами читерит как ему удобно!
Чтобы комфортно пользоваться СенсБанком, нужно много знать и считать! А это уже не удобно!
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:45
Re: Sense Bank
Из забавного.
На небольшие суммы (где-то до 9грн в экв. или меньше) курс сильно лучше.
Наверное поленились докрутить %% на такие суммы
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:53
Re: Sense Bank
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