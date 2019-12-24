Додано: Сер 13 гру, 2023 11:25

1. Комиссия за конвертацию от 1.2% до 1.3% (кроме расчетов в дол США), которую Сенс называет увеличением курса для сглаживание курсовых колебаний.

2. Невыгодные карточные курсы по сравнению с др. украинскими банками. Например, сегодня карточный курс дол.США =37.60; у многих др банков, вкл. Приват, он не выше 37.46.

3. У Сенса карточные курсы чаще меняются, чем в среднем по рынку. Это уменьшает предсказуемость сум оплат, учитывая, что проведение операции по счету осуществляется через 2-3 дня, а не в день покупки, как в Привате, Моно, Спорте, Абанке.

4. Информация по конвертации на сайте банка запутанна (статья В.Шышкиной Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?). Например, в комментарии ** об увеличении курса на 1.2% для сглаживания курсовых колебаний по операциям в CEMEA говорится об исключении для операций в ЕС. Но на самом деле по операциям в ЕС в Евро курс конвертации также увеличивается на 1.2%. При этом данная статья путает даже консультантов Сенс, и они дают некорректные консультации.

Описанное выше можно избежать, расчитываясь картой в валюте платежа (т.е. избегая конвертации, но это не всегдя удобно.

Надеюсь, на данные наблюдения обратит внимание руководство Сенс и изменит конвертационную политику на более конкурентную.