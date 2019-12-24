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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:20

  moveton написав:
  Kalgan написав:Напевно варто пройти зоряні курси підвищення кваліфікації, бо це недобре, коли клієнти знають про роботу банку більше, ніж агенти з підтримки :mrgreen:

Так уже давно этот форум и есть эти самые курсы. Поэтому и ротация мамок и папок. Выучились и уходят на повышение.

тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:28

  Kalgan написав:
  flysoulfly написав:
  Kalgan написав:Треба нагадувати, що якщо знімати депо-кошти, то ці зняття будуть обнуляти 2 звичайних зняття на місяць. Або
спочатку треба використовувати ці 2 зняття, а тільки потім знімати депо-кошти.
:shock: а не навпаки ??

навпаки то як ? Депо-кошти / відсотки можна знімати через менеджера необмежену кількість разів. А от те, що при таких зняттях мінусують 2 зняття без комси з картки в касі, питання окреме
значит :cry: не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44

  flysoulfly написав:не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных? :shock:

Для такого отсылать к менеджеру не нужно. Касса за снятие в любом случае счётчик бесплатных на единичку уменьшит. Не важно было ли оно с карты прямо в кассе или со счёта через менеджера.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:25

Почему стоит избегать карт Сенса при расчетах за границей

1. Комиссия за конвертацию от 1.2% до 1.3% (кроме расчетов в дол США), которую Сенс называет увеличением курса для сглаживание курсовых колебаний.
2. Невыгодные карточные курсы по сравнению с др. украинскими банками. Например, сегодня карточный курс дол.США =37.60; у многих др банков, вкл. Приват, он не выше 37.46.
3. У Сенса карточные курсы чаще меняются, чем в среднем по рынку. Это уменьшает предсказуемость сум оплат, учитывая, что проведение операции по счету осуществляется через 2-3 дня, а не в день покупки, как в Привате, Моно, Спорте, Абанке.
4. Информация по конвертации на сайте банка запутанна (статья В.Шышкиной Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?). Например, в комментарии ** об увеличении курса на 1.2% для сглаживания курсовых колебаний по операциям в CEMEA говорится об исключении для операций в ЕС. Но на самом деле по операциям в ЕС в Евро курс конвертации также увеличивается на 1.2%. При этом данная статья путает даже консультантов Сенс, и они дают некорректные консультации.
Описанное выше можно избежать, расчитываясь картой в валюте платежа (т.е. избегая конвертации, но это не всегдя удобно.
Надеюсь, на данные наблюдения обратит внимание руководство Сенс и изменит конвертационную политику на более конкурентную.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38

Alex9
да еще у банка проблема с учетом - оплачивал ли клиент покупку за свои или кредитные... я в шоке от происходящего

У меня были покупки за кредитные, но банк посчитал их как за свои, хотя на расчетную дату у меня баланс минус 56копеек!

Очевидно что банк с рассчетами читерит как ему удобно!

Чтобы комфортно пользоваться СенсБанком, нужно много знать и считать! А это уже не удобно!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:45

Re: Sense Bank

Из забавного.
На небольшие суммы (где-то до 9грн в экв. или меньше) курс сильно лучше.
Наверное поленились докрутить %% на такие суммы
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:53

Re: Sense Bank

  vpchelko написав:У меня были покупки за кредитные, но банк посчитал их как за свои, хотя на расчетную дату у меня баланс минус 56копеек!
Це ви по виписці з рахунку перевірили чи подивилися малюнки в ССА?! :)
Залишки треба аналізувати на день проводки за рахунком.

Якщо не хочете танцювати Алку, то тоді Алка буде танцювати вас :mrgreen:
Вчить правила гри поки не піздно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:30

Alex9

1. Дійсно подібна комісія є, якраз через коливання курсів між валютними парами(в момент авторизації та списання операції * коли розрахунок відбувається з платіжною системою), при цьому як ви підмітили в п4 - там дійсно описана повна схема(зробили максимально зрозуміло), при цьому "СЕМЕА" в момент операції наприкладі Віза, якраз платіжна система визначає регіон та приміняється або 1.2% або 1.3% ОІФ.

2. Курсоутворення включає багато чого в себе, при цьому на ринку максимальний курс не 37,46, а вище
3. Проведення операції, списання операцій для клієнта відбуваються по курсу авторизації ще з 17.01.2023 - вже майже рік, тому не дуже розуміємо ваш пункт та його актуальність на зараз
4. Врахували в пункті першому, при цьому дійсно слідкуємо за фідбеком та розуміємо що при розрахунках в деяких валютах в нас далеко не найвигідніші курси, але поки кардинальних змін в курсоутворені не плануємо

Анастасія, ваша помічниця
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:33

vpchelko

Розрахунок власні/кредитні кошти відбувається по факту списання операції(через 2-3 робочі дні), тому в даному випадку ще могли не списатись всі операції які були проведені, та остання покупка по рахунку пройшла як за власні кошти.

В т.ч при наявності розстрочки на картці, після внесення коштів це поповнення враховується як власні кошти до розрахункової дати(коли відбудеться погашення платежа), і в цьому махінацій немає, хоча і враховувати це дійсно потрібно для уникнення подібних ситуацій.

Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12197
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Подякував: 159 раз.
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  #<1 ... 1047104810491050
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