тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:20
тільки на цей раз їх табун, хоча потроху коло окреслюється
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:28
значит не потому ли касса всьо время и норовит отослать за проводкой к менеджеру, снимающему как депозитные, чтоб обнулить потенциальную возможность 2-х других бесплатных снятия недепозитных?
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:44
Для такого отсылать к менеджеру не нужно. Касса за снятие в любом случае счётчик бесплатных на единичку уменьшит. Не важно было ли оно с карты прямо в кассе или со счёта через менеджера.
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:25
Почему стоит избегать карт Сенса при расчетах за границей
1. Комиссия за конвертацию от 1.2% до 1.3% (кроме расчетов в дол США), которую Сенс называет увеличением курса для сглаживание курсовых колебаний.
2. Невыгодные карточные курсы по сравнению с др. украинскими банками. Например, сегодня карточный курс дол.США =37.60; у многих др банков, вкл. Приват, он не выше 37.46.
3. У Сенса карточные курсы чаще меняются, чем в среднем по рынку. Это уменьшает предсказуемость сум оплат, учитывая, что проведение операции по счету осуществляется через 2-3 дня, а не в день покупки, как в Привате, Моно, Спорте, Абанке.
4. Информация по конвертации на сайте банка запутанна (статья В.Шышкиной Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?). Например, в комментарии ** об увеличении курса на 1.2% для сглаживания курсовых колебаний по операциям в CEMEA говорится об исключении для операций в ЕС. Но на самом деле по операциям в ЕС в Евро курс конвертации также увеличивается на 1.2%. При этом данная статья путает даже консультантов Сенс, и они дают некорректные консультации.
Описанное выше можно избежать, расчитываясь картой в валюте платежа (т.е. избегая конвертации, но это не всегдя удобно.
Надеюсь, на данные наблюдения обратит внимание руководство Сенс и изменит конвертационную политику на более конкурентную.
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:38
Alex9
да еще у банка проблема с учетом - оплачивал ли клиент покупку за свои или кредитные... я в шоке от происходящего
У меня были покупки за кредитные, но банк посчитал их как за свои, хотя на расчетную дату у меня баланс минус 56копеек!
Очевидно что банк с рассчетами читерит как ему удобно!
Чтобы комфортно пользоваться СенсБанком, нужно много знать и считать! А это уже не удобно!
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:45
Re: Sense Bank
Из забавного.
На небольшие суммы (где-то до 9грн в экв. или меньше) курс сильно лучше.
Наверное поленились докрутить %% на такие суммы
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:53
Re: Sense Bank
Це ви по виписці з рахунку перевірили чи подивилися малюнки в ССА?!
Залишки треба аналізувати на день проводки за рахунком.
Якщо не хочете танцювати Алку, то тоді Алка буде танцювати вас
Вчить правила гри поки не піздно
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:30
Alex9
1. Дійсно подібна комісія є, якраз через коливання курсів між валютними парами(в момент авторизації та списання операції * коли розрахунок відбувається з платіжною системою), при цьому як ви підмітили в п4 - там дійсно описана повна схема(зробили максимально зрозуміло), при цьому "СЕМЕА" в момент операції наприкладі Віза, якраз платіжна система визначає регіон та приміняється або 1.2% або 1.3% ОІФ.
2. Курсоутворення включає багато чого в себе, при цьому на ринку максимальний курс не 37,46, а вище
3. Проведення операції, списання операцій для клієнта відбуваються по курсу авторизації ще з 17.01.2023 - вже майже рік, тому не дуже розуміємо ваш пункт та його актуальність на зараз
4. Врахували в пункті першому, при цьому дійсно слідкуємо за фідбеком та розуміємо що при розрахунках в деяких валютах в нас далеко не найвигідніші курси, але поки кардинальних змін в курсоутворені не плануємо
Анастасія, ваша помічниця
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:33
vpchelko
Розрахунок власні/кредитні кошти відбувається по факту списання операції(через 2-3 робочі дні), тому в даному випадку ще могли не списатись всі операції які були проведені, та остання покупка по рахунку пройшла як за власні кошти.
В т.ч при наявності розстрочки на картці, після внесення коштів це поповнення враховується як власні кошти до розрахункової дати(коли відбудеться погашення платежа), і в цьому махінацій немає, хоча і враховувати це дійсно потрібно для уникнення подібних ситуацій.
Анастасія, ваша помічниця
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:58
Sense Bank
Дякую за відповіді.
Дійсно, я помилився стосовно курса конвертації, який застосовується на день блокування, а не списання коштів. Проте часта зміна карткового курсу ускладнює фін планування. Наприклад, Приват тримає свій картковий курс до дол США (37.45) незмінним тривалий час та не збільшує цій курс на комісію за конвертацію/для згладжування курсовий коливань. Як я бачу, стандартна ринкова комісія за конвертацію дорівнює 1% (наприклад Ідея банк), але вона має враховуватись в курсі конвертації (при наявності комісії курс має бути нижчім ніж у основних конкурентів, на мій погляд).
Стосовно цього пункту в статті В.Шишкиної:
**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка)…
Я читаю, що для країн ЄС збільшення курсу не відбувається. Будь ласка, виправте цю неточність. Дякую!
|