|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:06
Alex9 написав:
Стосовно цього пункту в статті В.Шишкиної:
**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка)…
Я читаю, що для країн ЄС збільшення курсу не відбувається. Будь ласка, виправте цю неточність. Дякую!
И что там исправлять-то? В скромно заменённом многоточием продолжении написано "та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА", а отнюдь не "збільшення курсу не відбувається". Или нужно страны ЕС внести в СЕМЕА? Так это в VISA обращаться нужно или куда-то ещё повыше.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3981
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:15
Alex9
Зі свого боку ми також доволі довго тримали свій картковий курс на рівні 37,45, та від нещодавно цей курс збільшився, та поки тримається на цій позначці, так як курс та його утворення це багато факторів як і тарифоутворення, окрім ОІФ, в нас також була комісія за конвертацію 1% від якої ми відмовились ще декілька років тому.
Що стосовно Привата, вони відмовились від ОІФ ще багато років тому, бізнес модель може з часом переглядатись, але знову ж це питання покриття чимось іншим, тому ми як і ви тримаємо кулачки та очікуємо змін в майбутньому, але поки на найближче майбутнє із змін які можуть бути це прямі розрахунки в євро, але поки не обіцяємо
Анастасія
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12198
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:33
moveton
По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.
-
Alex9
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 03.06.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:37
Alex9 написав:
По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.
Тогда поддерживаю.Sense Bank
, сделайте этому товарищу 1.3% для ЕС, пожалуйста!
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3981
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39
Тоді просте питання - єврова віза норм . зараз для розрахунків у єврозоні ? Бо з мастеркардом якісь проблеми у банку - кажуть,що фізично немає пластику в наявності...
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1208
|237331
|
Вів 12 гру, 2023 11:05
lel
|
|12
|7072
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|