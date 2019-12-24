RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:06

  Alex9 написав:Стосовно цього пункту в статті В.Шишкиної:
**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка)…
Я читаю, що для країн ЄС збільшення курсу не відбувається. Будь ласка, виправте цю неточність. Дякую!

И что там исправлять-то? В скромно заменённом многоточием продолжении написано "та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА", а отнюдь не "збільшення курсу не відбувається". Или нужно страны ЕС внести в СЕМЕА? Так это в VISA обращаться нужно или куда-то ещё повыше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3981
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:15

Alex9

Зі свого боку ми також доволі довго тримали свій картковий курс на рівні 37,45, та від нещодавно цей курс збільшився, та поки тримається на цій позначці, так як курс та його утворення це багато факторів як і тарифоутворення, окрім ОІФ, в нас також була комісія за конвертацію 1% від якої ми відмовились ще декілька років тому.

Що стосовно Привата, вони відмовились від ОІФ ще багато років тому, бізнес модель може з часом переглядатись, але знову ж це питання покриття чимось іншим, тому ми як і ви тримаємо кулачки та очікуємо змін в майбутньому, але поки на найближче майбутнє із змін які можуть бути це прямі розрахунки в євро, але поки не обіцяємо

Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12198
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:33

moveton
По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.
Alex9
 
Повідомлень: 59
З нами з: 03.06.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:37

  Alex9 написав:По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.

Тогда поддерживаю.
Sense Bank, сделайте этому товарищу 1.3% для ЕС, пожалуйста!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3981
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39

Re: Sense Bank

Тоді просте питання - єврова віза норм . зараз для розрахунків у єврозоні ? Бо з мастеркардом якісь проблеми у банку - кажуть,що фізично немає пластику в наявності...
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 18.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:29

Я от чого не розумію. Час від часу умови і курси змінюються, і якийсь банк може несподівано вийти в лідери за курсом валюти, або навпаки. Інколи це навіть справа одного дня, тобто на один день якийсь банк дає найвигідніший курс евро, а вже наступного дня - хтось інший. Після відміни прямих розрахунків в євро в цьому банку завжди реальний курс гірший за більшість конкурентів. Я не можу сказати що по курсу долара, але в деяких конкурентів теж розрахунок в євро через долар, і курс кращий, тож я думаю, що з доларом приблизно та ж сама картина. То чому ж тут ще залишились клієнти, що розраховуються гривневою карткою в валюті, якщо це вже давно і стабільно невигідно? Я ще міг би зрозуміти, якщо б тут вихід на карти більш притомних банків був дорогий, тож воно було б не варте. Але ж в більшості випадків це можна зробити безкоштовно. Тож, чому?
M-Audio
 
Повідомлень: 2816
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:45

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Тож, чому?
Все просто - если говорить вообще то тут работает такое: когда банк наработал определенное количество клиентов, то их часть будет пользоваться сервисами банка даже если есть более интересные условия у конкурентов. Именно потому Приват остается бегемотом (хотя похоже он почувствовал дыхание конкурентов и начинает вкидывать периодически плюшки чтобы не растерять клиентов). Не все люди свинорылы, есть и просто человеки ;). Есть те кто зарабатывает достаточно много чтобы не обращать внимание на копейки, а ценит какие-то другие параметры. Есть такие кто не хочет заморачиваться открытием карт/счетов в других банках (ибо это время а оно тоже деньги). Есть кто не знает о предложениях других банков. В общем факторов разных довольно много. И это зависит от каждого конкретного человека.
WallNutPen
 
Повідомлень: 991
З нами з: 08.06.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 14:06

Тож, чому?
Дополню предыдущего оратора. Частично невыгодность сениного курса можно компенсировать за счет акций и орехов. Например, сейчас 2,5% традиционного КБ за транспорт + 2% акционного (кредитка по выходным) - это уже 4,5%, что чуток перекрывает курсовые потери.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1672
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1048104910501051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wtf і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1208 237590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 11:05
lel
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7082
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.