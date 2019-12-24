Додано: Чет 14 гру, 2023 13:29

Я от чого не розумію. Час від часу умови і курси змінюються, і якийсь банк може несподівано вийти в лідери за курсом валюти, або навпаки. Інколи це навіть справа одного дня, тобто на один день якийсь банк дає найвигідніший курс евро, а вже наступного дня - хтось інший. Після відміни прямих розрахунків в євро в цьому банку завжди реальний курс гірший за більшість конкурентів. Я не можу сказати що по курсу долара, але в деяких конкурентів теж розрахунок в євро через долар, і курс кращий, тож я думаю, що з доларом приблизно та ж сама картина. То чому ж тут ще залишились клієнти, що розраховуються гривневою карткою в валюті, якщо це вже давно і стабільно невигідно? Я ще міг би зрозуміти, якщо б тут вихід на карти більш притомних банків був дорогий, тож воно було б не варте. Але ж в більшості випадків це можна зробити безкоштовно. Тож, чому?