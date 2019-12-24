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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:06
Alex9 написав:
Стосовно цього пункту в статті В.Шишкиної:
**З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка)…
Я читаю, що для країн ЄС збільшення курсу не відбувається. Будь ласка, виправте цю неточність. Дякую!
И что там исправлять-то? В скромно заменённом многоточием продолжении написано "та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА", а отнюдь не "збільшення курсу не відбувається". Или нужно страны ЕС внести в СЕМЕА? Так это в VISA обращаться нужно или куда-то ещё повыше.
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moveton
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:15
Alex9
Зі свого боку ми також доволі довго тримали свій картковий курс на рівні 37,45, та від нещодавно цей курс збільшився, та поки тримається на цій позначці, так як курс та його утворення це багато факторів як і тарифоутворення, окрім ОІФ, в нас також була комісія за конвертацію 1% від якої ми відмовились ще декілька років тому.
Що стосовно Привата, вони відмовились від ОІФ ще багато років тому, бізнес модель може з часом переглядатись, але знову ж це питання покриття чимось іншим, тому ми як і ви тримаємо кулачки та очікуємо змін в майбутньому, але поки на найближче майбутнє із змін які можуть бути це прямі розрахунки в євро, але поки не обіцяємо
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:33
moveton
По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.
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Alex9
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:37
Alex9 написав:
По факту по карточным расчетам в евро в ЕС курс увеличивается на 1.2%, а не на 1.3%, как вы предположили. Поэтому в свете моего вопроса продолжение той статьи не релевантно.
Тогда поддерживаю.Sense Bank
, сделайте этому товарищу 1.3% для ЕС, пожалуйста!
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moveton
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Додано: Сер 13 гру, 2023 21:39
Тоді просте питання - єврова віза норм . зараз для розрахунків у єврозоні ? Бо з мастеркардом якісь проблеми у банку - кажуть,що фізично немає пластику в наявності...
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:29
Я от чого не розумію. Час від часу умови і курси змінюються, і якийсь банк може несподівано вийти в лідери за курсом валюти, або навпаки. Інколи це навіть справа одного дня, тобто на один день якийсь банк дає найвигідніший курс евро, а вже наступного дня - хтось інший. Після відміни прямих розрахунків в євро в цьому банку завжди реальний курс гірший за більшість конкурентів. Я не можу сказати що по курсу долара, але в деяких конкурентів теж розрахунок в євро через долар, і курс кращий, тож я думаю, що з доларом приблизно та ж сама картина. То чому ж тут ще залишились клієнти, що розраховуються гривневою карткою в валюті, якщо це вже давно і стабільно невигідно? Я ще міг би зрозуміти, якщо б тут вихід на карти більш притомних банків був дорогий, тож воно було б не варте. Але ж в більшості випадків це можна зробити безкоштовно. Тож, чому?
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M-Audio
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:45
M-Audio написав:
Тож, чому?
Все просто - если говорить вообще то тут работает такое: когда банк наработал определенное количество клиентов, то их часть будет пользоваться сервисами банка даже если есть более интересные условия у конкурентов. Именно потому Приват остается бегемотом (хотя похоже он почувствовал дыхание конкурентов и начинает вкидывать периодически плюшки чтобы не растерять клиентов). Не все люди свинорылы, есть и просто человеки
. Есть те кто зарабатывает достаточно много чтобы не обращать внимание на копейки, а ценит какие-то другие параметры. Есть такие кто не хочет заморачиваться открытием карт/счетов в других банках (ибо это время а оно тоже деньги). Есть кто не знает о предложениях других банков. В общем факторов разных довольно много. И это зависит от каждого конкретного человека.
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WallNutPen
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Додано: Чет 14 гру, 2023 14:06
Тож, чому?
Дополню предыдущего оратора. Частично невыгодность сениного курса можно компенсировать за счет акций и орехов. Например, сейчас 2,5% традиционного КБ за транспорт + 2% акционного (кредитка по выходным) - это уже 4,5%, что чуток перекрывает курсовые потери.
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Кащей
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Додано: Чет 14 гру, 2023 17:38
M-Audio написав:
Я от чого не розумію. Час від часу умови і курси змінюються, і якийсь банк може несподівано вийти в лідери за курсом валюти, або навпаки. Інколи це навіть справа одного дня, тобто на один день якийсь банк дає найвигідніший курс евро, а вже наступного дня - хтось інший. Після відміни прямих розрахунків в євро в цьому банку завжди реальний курс гірший за більшість конкурентів. Я не можу сказати що по курсу долара, але в деяких конкурентів теж розрахунок в євро через долар, і курс кращий, тож я думаю, що з доларом приблизно та ж сама картина. То чому ж тут ще залишились клієнти, що розраховуються гривневою карткою в валюті, якщо це вже давно і стабільно невигідно? Я ще міг би зрозуміти, якщо б тут вихід на карти більш притомних банків був дорогий, тож воно було б не варте. Але ж в більшості випадків це можна зробити безкоштовно. Тож, чому?
да по всякому
тут есть высшая аполитично некооректная мудрость:
бывает, люди ноют "так жить нельзя", и примеры приводят а потом смотришь -а живут, год, два, три - окаызвается , жить можно, просто недоговаривают
по Евро никогда не видел никого выгоднее ОТП -а за сервера я плачу ежемесячно, очень редко туда Кредо вскакивал
по доллару примерно на одном уровне несколкьо банков 37,3-37,5 на моменте
а дальше - кредлимит, у выгодных его нет, проще с ним
ну и да, %% за расчеты или каетгории тоже дает знать
нет абсолютной истины, это зависит (с)
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cohan
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