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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:20
pharus написав:
а MCC 4816 підпадає під розстрочку?
Схоже, що підпадаєhttps://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
На які покупки неможливо оформити розстрочку?
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