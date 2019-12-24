Схоже, що підпадає
На які покупки неможливо оформити розстрочку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:20
Схоже, що підпадає
На які покупки неможливо оформити розстрочку?
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:39
Re: Sense Bank
Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?
Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:44
Подскажите пожалуйста .Как платить комуналку отопление чтоб оформилась рассрочка.Через приложение или какой-то сайт.Спасибо.
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