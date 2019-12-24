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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1049105010511052

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:20

  pharus написав:
  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Панове свинорили, мсс6211 входить в пільговий період у Сенсі?

Входить, але без Розстрочки :P :P
а MCC 4816 підпадає під розстрочку?

Схоже, що підпадає
https://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
На які покупки неможливо оформити розстрочку?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:39

Re: Sense Bank

Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:44

Подскажите пожалуйста .Как платить комуналку отопление чтоб оформилась рассрочка.Через приложение или какой-то сайт.Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:35

  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста .Как платить комуналку отопление чтоб оформилась рассрочка.Через приложение или какой-то сайт.Спасибо.

можете оплачувати де завгодно (тут не ПУМБ чи Приват). Але платимо тільки кредитними, трата повинна бути більш 500 грн
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:01

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.

Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%, а на комісію в 20 грн (бо переказ 4% мін 20 грн), 45% нараховуватися не будуть, бо піде в пільговий. Але через розрахункову дату, якщо не погасите заборгованість, то вже буде вважатися як борг і тоді буде нараховуватися 45%.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:10

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:На цю суму буде нараховуватися 45%

А в якому пункті Тарифів по Ред 2.0 про ці 45% сказано?!
А СЕП з Ред 2.0 буде в грейсі, чи тільки коміс 4% з нього попадає у грейс?
Де про це сказано в Тарифах по Ред 2.0?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:19

  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.

Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%

Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 15 гру, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:23

Re: Sense Bank

А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:29

  посетитель написав:
  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.

Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%

Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?

напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі можуть бути тільки торгові операції
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:30

  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
Kalgan
 
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