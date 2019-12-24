посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?
Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%, а на комісію в 20 грн (бо переказ 4% мін 20 грн), 45% нараховуватися не будуть, бо піде в пільговий. Але через розрахункову дату, якщо не погасите заборгованість, то вже буде вважатися як борг і тоді буде нараховуватися 45%.
посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?
Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%
Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 15 гру, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?
Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%
Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі можуть бути тільки торгові операції