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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:48
Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:54
посетитель написав: Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:55
Kalgan написав: kolyuchy написав:
А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?
наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
Дякую. Знайшов
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:56
Kalgan написав: посетитель написав: Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
Теж ні
. Оце ж і цікаво на підставі якого пункта тарифів будуть нараховуватися відсотки.
А то тут Red 2.0 запропонували то хотілось би точно знати всі нюанси.
Востаннє редагувалось посетитель
в Суб 16 гру, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:28
Kalgan написав:
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
напевно десь в ДКБО заховали, що перекази прирівнюються до готівкових операцій
Цікаво, в тарифах на хамон, прописали точніше, що % нараховується на всі неторгові операції
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