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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:48

  Kalgan написав:напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі можуть бути тільки торгові операції

Ні, п.2 не підходить.

"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:54

  посетитель написав:
  Kalgan написав:напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі можуть бути тільки торгові операції

Ні, п.2 не підходить.

"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.

тоді можливо відносять до п.19 :mrgreen:, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:55

Re: Sense Bank

Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
Дякую. Знайшов
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:56

  Kalgan написав:
  посетитель написав:
  Kalgan написав:напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі можуть бути тільки торгові операції

Ні, п.2 не підходить.

"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.

тоді можливо відносять до п.19 :mrgreen:, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?

Теж ні :) . Оце ж і цікаво на підставі якого пункта тарифів будуть нараховуватися відсотки.
А то тут Red 2.0 запропонували то хотілось би точно знати всі нюанси.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 16 гру, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:28

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:тоді можливо відносять до п.19 :mrgreen:, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?

напевно десь в ДКБО заховали, що перекази прирівнюються до готівкових операцій :?:
Цікаво, в тарифах на хамон, прописали точніше, що % нараховується на всі неторгові операції
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 01:20

  novichok написав:
  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста .Как платить комуналку отопление чтоб оформилась рассрочка.Через приложение или какой-то сайт.Спасибо.

можете оплачувати де завгодно (тут не ПУМБ чи Приват). Але платимо тільки кредитними, трата повинна бути більш 500 грн

Спасибо большое
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:30

  Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер

В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
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